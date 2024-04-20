Yeni Citroen C3 Aircross'un ilk görselleri paylaşıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroën B-SUV segmentindeki modeli C3 Aircross'u yeniledi ve aracın ilk görüntülerini yayınladı. Açıklamada Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross'un rekabetçi bir fiyat politikasıyla sunulacağı belirtildi.

Açıklamada araçla ilgili şu özellikler paylaşıldı:



Yeni C3 Aircross, hatchback sınıfındaki C3 ile aynı Akıllı Otomobil Platformu'nu esas alıyor.

Yeni Citroën logosunu sergileyen C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3'e ayrılmış aydınlatma bölümüyle karakteristik bir ışık imzası kullanıyor.

Araçta çift renkli tavan, tampon hizasında ve köşelerde renkli kilpsler gibi kişiselleştirme seçenekleri yer alıyor.

4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlara sahip. Bu aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi vadediyor.

Açıklamada C3 Aircross'un ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikliye geçişi kolaylaştıran bir hibrit çözüm sunduğu belirtiilyor. Ayrıca, Avrupa'da üretilen tamamen elektrikli güç-aktarma sistemleriyle de satışa sunulacak.

6 Ne zaman tanıtılacak? Citroën yeniden tasarlanan Yeni C3 Aircross’u 2024 yılının ortalarında tanıtacak.