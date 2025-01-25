Yeni Citroen C3 için tarih verildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre Citroen, B segmentindeki modeli yeni C3'ü ilkbahar aylarında Türkiye'de satışa sunacak. Avrupa'daki 4'üncü nesil Citroen C3 ailesi, Citroen'in yeni marka tasarımını temsil eden bir görünümle yeniden tasarlandı. İşte yeni modelden fotoğraflar ve şirketten paylaşılan bilgiler:



1 Yeni tasarım İlk kez 2022 Citroen Oli konseptinde ön gösterimi yapılan yeni tasarımda, dikey ve yatay unsurlar, teknik bir tarzla kontrast oluştururken, daha uzun ve daha dikey ön cephe, merkezi olarak konumlandırılan ve parlak siyah yatay ızgarayla tamamlanan, çift şeritli yeni marka logosunu da taşıyor.

2 Boyutlar Yeni imzalı arka aydınlatmalar aracın köşelerine doğru uzanıyor ve ön farları yansıtan iki yatay ve bir dikey mercekten oluşuyor. Bagaj kapağın altında, aerodinamiğe yardımcı olmak ve otomobilin iddialı duruşunu daha da güçlendirmek üzere, köşeleri kaplayan gösterişli bir tampon yer alıyor. 17 inçlik elmas kesim alaşım jantlar güçlü duruşu destekleme amaçcında. Otomobil, 4,01 metre uzunluk ve 1,76 metre genişliğine sahip.

3 İç tasarım Yeni,elektrikli e-C3, araç bilgilerini ön konsolun üst kısmıyla ön camın alt kısmı arasındaki parlak siyah bölüme yansıtan yeni Citroen Head-Up Display'i ilk kez kullanıyor. Ön konsolun ortasında, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

4 Elektrikli Yeni Citroen e-C3, tamamen elektrikli BEV platformu üzerine inşa edilerek 83 kW (113 HP) gücündeki elektromotoru ve 44 kWsa LFP bataryasıyla 324 kilometreye kadar karma sürüş menzili vadediyor.