Yeni Kia Picanto Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Kia'nın hatchback modeli Picanto, yeni bir tasarımla geliyor. Markanın açıklamasına göre model daha fazla standart donanıma sahip... İşte paylaşılan bilgiler ve aracın satış fiyatı:

1 BAGAJ HACMİ Açıklamaya göre koltukların katlanmasıyla 1.010 litreye ulaşan bagaj katlanır bir bisiklet veya e-scooter için gereken depolama alanı sunuyor.

2 DIŞ TASARIM Açıklamaya göre Kia'nın "Zıtlıkların Birleşimi" tasarım felsefesinden esinlenen Yeni Kia Picanto daha sportif ve fütüristik bir görünüme kavuştu. Yeni Kia Picanto'nun ön tamponu, imza niteliğindeki "kaplan yüzü" ön tasarımı, çamurluklar ve motor kaputu ile birlikte yeniden tasarlandı. Yenilenen arka tasarımda geniş arka aydınlatma grubu, arka tamponun ve bagaj kapağının genişliğini kullanarak dikkat çekiyor. Yeni Picanto’nun giriş versiyonu 14 inçlik jantlar ile sunulurken, ayrıca aracın üst donanım versiyonunda 15 inçlik jant seçeneği sunuluyor.

3 9 FARKLI GÖVDE RENGİ Her biri canlı dokuz farklı gövde rengine sahip. Alp Beyaz, Gümüş Gri, Galaksi Siyah, Astro Gri, Süt Beji, Mercan Kırmızı, Spor Mavi, Duman Mavi, Adventurous Yeşil aracın renk seçenekleri arasında yerini alıyor.

4 Güç aktarma sistemleri Yeni Kia Picanto 1,0 litre ve 1,2 litre olmak üzere benzinli iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıkıyor. Her iki motor da Kia'nın vites işlevlerini otomatikleştiren AMT şanzıman ile sunuluyor.

5 Teknoloji Yeni Kia Picanto standart olarak navigasyon özellikli 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi ve 10,25 inçlik gösterge ekranıyla yollara çıkıyor. Bu eğlence sistemi aynı zamanda Bluetooth çoklu bağlantı özelliğine sahip. Bu özellik aynı anda iki adete kadar mobil cihaz eşleştirmesi anlamına geliyor. Bu sistem, standart ve kablosuz olarak hem Apple CarPlay hem de Android Auto desteğine sahip.

6 Güvenlik Markanın açıklamasına göre yeni Kia Picanto, Gelişmiş Sürüş Destek Sistemlerine (ADAS) ve yolcuların güvenliğini artıran bir dizi aktif güvenlik sistemine sahip. Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DDAW), Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Açıklamaya göre yeni Kia Picanto sürücünün aniden fren yapması durumunda arkadaki aracı uyarmak için dörtlü flaşörleri otomatik olarak etkinleştiren Acil Fren Sinyali (ESS) işlevine sahip. Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC), aracın yokuşta yumuşak bir şekilde ve geri kaymadan kalkmasını sağlamak için aracı frende tutuyor.