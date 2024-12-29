Yeni MG HS satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

MG, Türkiye'deki ürün gamını genişletiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre markanın, yeni HS Luxury modeli 170 PS turbo benzinli motor seçeneği ile aralık ayında satışa çıktı. İşte markadan yapılan açıklamaya göre modelin özellikleri ve Türkiye satış fiyatı:



1 TASARIM SAIC Londra Dizayn Ofisi’nde geliştirilen model 19 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, keskin yan silüeti, ön ve arka far grubuyla daha dinamik bir görünüm hedefliyor. Modelde, 24.6 inç UniScreen teknolojisi (12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12.3 inç dokunmatik ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yöne elektrikli ayarlanabilen hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile geliyor.

2 BOYUTLAR 4.655 mm uzunluğundaki model, 2.767 mm aks mesafesine sahip. Bagaj hacmi 507 litre.

3 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Açıklamaya göre model güvenlik önlemlerinin yanı sıra yarı otonom sürüşe imkan tanıyor. Modelde, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi kapsamında; Adaptif Hız Sabitleyici, Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Sistemi, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Algılama, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

4 MOTOR Yeni MG HS, 1.5 litrelik turbo motor teknolojisiyle 170 PS güç ve 275 Nm tork üretiyor.