2003-2011 yılları arasında üç sıralı bir minivan olarak tanınan "Grandis" ismi, bu kez iki sıralı bir SUV formunda yeniden sahneye çıktı. Latince kökenli "büyük ve etkileyici" anlamına gelen Grandis, yenilenen Mitsubishi ASX'in uzatılmış ve daha ferah bir versiyonu olarak konumlandırılıyor. Renault Captur'u temel alan ASX gibi, yeni Grandis de birkaç görsel farklılık dışında büyük ölçüde Renault Symbioz'un yeniden markalanmış bir versiyonu niteliğinde.
Mitsubishi Grandis'in Öne Çıkan Özellikleri
Yeni Grandis'in dış tasarımı, küçük kardeşi ASX ile benzerlikler taşıyor. Ön bölümde parlak siyah ızgara, saten gümüş detaylar ve Symbioz'dan alınan farlar dikkat çekerken, gündüz farlarında Mitsubishi'ye özgü hafif bir farklılık bulunuyor. Yandan bakıldığında tasarım büyük ölçüde aynı kalmış; ancak 19 inçlik alaşım jantlar ve kapılarda yer alan "Hybrid EV" logoları Mitsubishi kimliğini vurguluyor.
Arka bölümde ise Mitsubishi, Fransız kardeşine göre daha sportif ve dinamik bir tasarım çizgisi sunuyor. Yeni tasarlanmış stop lambaları dikkat çekerken, yeniden şekillendirilen bagaj kapağı güçlü çizgilerle öne çıkıyor. Arka tampon üzerindeki sahte hava çıkışları ise Renault'dan alınan bir detay olarak korunmuş.
İç Mekan ve Teknolojik Donanımlar
Kapılar açıldığında iç mekandaki benzerlikler daha belirginleşiyor; kabin tasarımı neredeyse tamamen Renault Symbioz'dan alınmış durumda. Tek fark, direksiyon simidindeki Mitsubishi logosu. Beş kişilik yaşam alanı sunan kabin, kayar arka koltuklar sayesinde 434 ila 566 litre arasında bagaj hacmi sağlıyor.
Donanım tarafında ise panoramik elektrokromik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, 10.4 inçlik multimedya ekranı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi özellikler öne çıkıyor.
Hibrit Motor Seçenekleri
Yeni Grandis, Renault-Nissan ittifakının CMF-B platformunun uzatılmış versiyonu üzerinde yükseliyor. SUV, iki farklı hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulacak:
1.3 Litrelik Turbo Benzinli Hafif Hibrit: Bu motor 138 hp (140 PS) güç üretiyor. Altı ileri manuel ya da yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulacak ve gücünü yalnızca ön tekerleklere iletecek.