2003-2011 yılları arasında üç sıralı bir minivan olarak tanınan "Grandis" ismi, bu kez iki sıralı bir SUV formunda yeniden sahneye çıktı. Latince kökenli "büyük ve etkileyici" anlamına gelen Grandis, yenilenen Mitsubishi ASX'in uzatılmış ve daha ferah bir versiyonu olarak konumlandırılıyor. Renault Captur'u temel alan ASX gibi, yeni Grandis de birkaç görsel farklılık dışında büyük ölçüde Renault Symbioz'un yeniden markalanmış bir versiyonu niteliğinde.