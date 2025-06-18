Yeni nesil Corvette ZR1X: 1250 beygirlik canavar sahneye çıkıyor

ZR1X'in kalbinde, Corvette Z06 ve GT3.R yarış versiyonlarıyla ortak mühendislik altyapısını paylaşan çift turbo beslemeli 5.5 litrelik LT7 V8 motor bulunuyor. Bu motor tek başına 1.064 beygir güç ve 1.123 Nm tork üretiyor. Özel dövme krank mili, yarış motorlarında kullanılan supap sistemi ve kuru karter yağlama gibi detaylar, motoru adeta bir yarış canavarına dönüştürüyor.
İki adet 76 mm turbo ile desteklenen sistemde, turbo gecikmesini azaltmak için egzoz manifoldu doğrudan turbo gövdesine entegre edilmiş. Dinamik anti-lag sistemi sayesinde gazdan ayağınızı çektiğinizde bile turbo hızı korunuyor ve anında tepki veriliyor.
Ön aksta görev yapan elektrik motoru ise 186 beygir güç ve 197 Nm tork sunarak toplam gücü 1.250 beygire çıkarıyor. 1.9 kWsa kapasiteli batarya, E-Ray'deki sisteme benzer yapıda olmasına rağmen, geliştirilmiş enerji yönetimi ve soğutma sayesinde daha uzun süreli ve yüksek performanslı kullanım sağlıyor.
Rejeneratif frenleme ile kendi kendine şarj olan bu sistem, fişe takma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu sayede ZR1X, 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşıyor ve çeyrek mili 9 saniyenin altında tamamlıyor.
Chevrolet'nin eAWD olarak adlandırdığı elektrik destekli dört çeker sistem, gücü ön ve arka aks arasında akıllıca dağıtarak yol tutuşu ve performansı en üst seviyeye taşıyor. Pist kullanımı için özel olarak geliştirilen "Endurance", "Qualifying" ve "Push-to-Pass" gibi sürüş modları, batarya yönetimi ve elektrikli güç dağılımını optimize ediyor. Yeni PTM Pro sistemi ise tüm elektronik sürüş yardımlarını kapatarak saf bir sürüş deneyimi sunarken, rejeneratif fren tork yönlendirmesi, ön fren basıncı yönetimi ve ayarlanabilir launch control gibi özellikler aktif kalmaya devam ediyor.
ZR1X'in fren sistemi de araca özel olarak sıfırdan tasarlanmış. Alcon imzalı 10 pistonlu ön ve 6 pistonlu arka kaliperler, 16.5 inçlik karbon-seramik disklerle birlikte çalışıyor. Bu sistem, GM'in bugüne kadar test ettiği en dayanıklı üretim otomobili fren paketi olarak dikkat çekiyor. Hatta yapılan testlerde 180'den 120 km/s hıza yalnızca 1.9G'lik bir yavaşlamayla düşmeyi başarmış.
İki farklı şasi konfigürasyonu sunulan ZR1X, standart olarak Michelin PS4S lastiklerle günlük kullanım ve pist performansını dengeliyor. Daha agresif sürüş isteyenler için sunulan ZTK Performance Paketi ise sert süspansiyon ve Michelin Cup 2R lastiklerle destekleniyor. Opsiyonel Karbon Aero paketi ise ön kanatçıklar, alt gövde hava yönlendiricileri, ısı tahliye kanalları ve yüksek verimli arka kanat ile yaklaşık 545 kg'lık bastırma kuvveti üreterek yüksek hızda maksimum yol tutuşu sağlıyor.
İç mekanda ise Corvette ailesinin 2026 yenilikleri göze çarpıyor. Üç ekranlı dijital gösterge paneli, güncellenmiş orta konsol, gerçek zamanlı araç verilerini sunan Performance App, yeni döşeme seçenekleri ve üst düzey malzeme kalitesiyle ZR1X, modern ve şık bir görünüm sunuyor.
2026 Corvette ZR1X, ABD'nin Kentucky eyaletindeki Bowling Green fabrikasında üretilecek. Motorları ise yine aynı tesis içindeki el yapımı performans merkezinde uzman teknisyenlerce monte edilecek. Fiyat ve satış tarihi gibi detaylar, aracın üretime yaklaşmasıyla birlikte açıklanacak.