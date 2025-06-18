Yeni nesil Corvette ZR1X: 1250 beygirlik canavar sahneye çıkıyor

Chevrolet'nin eAWD olarak adlandırdığı elektrik destekli dört çeker sistem, gücü ön ve arka aks arasında akıllıca dağıtarak yol tutuşu ve performansı en üst seviyeye taşıyor. Pist kullanımı için özel olarak geliştirilen "Endurance", "Qualifying" ve "Push-to-Pass" gibi sürüş modları, batarya yönetimi ve elektrikli güç dağılımını optimize ediyor. Yeni PTM Pro sistemi ise tüm elektronik sürüş yardımlarını kapatarak saf bir sürüş deneyimi sunarken, rejeneratif fren tork yönlendirmesi, ön fren basıncı yönetimi ve ayarlanabilir launch control gibi özellikler aktif kalmaya devam ediyor.

