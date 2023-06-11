Yeni nesil Doblo Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri...

İspanya'da üretilen yeni nesil Doblo'nun tanıtım toplantısı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

FIAT Doblo, Cargo ve Combi gövde seçenekleriyle haziran ayında FIAT bayilerinde yerini alıyor. Yeni nesil Doblo, manuel şanzımanlı 100 HP gücünde 1,5 litrelik dizel motor seçeneği ve yine aynı motor seçeneğinde hem manuel hem de 8 ileri otomatik şanzımanlı 130 HP gücündeki iki motorla satışa sunuldu.

1 YENİ DOBLO SATIŞ FİYATI NE KADAR? Doblo Cargo lansmana özel 509 bin 900 TL'den, Doblo Combi ise 644 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Yeni nesil Doblo, Akdeniz mavi, platin gri, buz beyazı, inci siyahı ve artense gri renkleri geliyor.

2 FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, toplantıda yaptığı konuşmada, 'FIAT Professional markası olarak 2022 yılını hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatmıştık. Geçtiğimiz yıl 49 bin adet satış gerçekleştirdik ve hafif ticari araç pazarından yüzde 26 pay aldık. Doblo ve Fiorino'nun başarılı performansları sürdü, modellerimiz minivan segmentinin lideri oldu. Geçen yıl aralık ayında orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Ulysse ile yeniden ve güçlü bir şekilde giriş yaptık ve hafif ticari araç pazarının farklı segmentlerindeki tüm müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya başladık.' ifadelerini kullandı.

3 '23 senede Doblo ile çok önemli bir başarı hikayesi yarattık' Aytaç 'Doblo ile gurur duyuyoruz. 23 sene içerisinde Doblo ile çok önemli bir başarı hikayesi yarattık. Her birimizin onunla farklı anıları var. Milyonların yol arkadaşı olan Doblo'dan bugüne dek toplam 2,3 milyon adet üretildi ve dünyanın farklı yerlerinden müşterilerimizle buluştu. Doblomuz, 'Avrupa’da Yılın Ticari Aracı' dahil, pek çok farklı ödülün de sahibi oldu. Ayrıca, Doblo'nun üretiminden bu yana 1,7 milyon adedi ihraç edildi, Ram ProMaster markası ile Kuzey Amerika pazarı ile buluştu. Kısacası dünyanın dört bir yanındaki gururumuz oldu. Bu başarılar, hem FIAT markası hem de Tofaş açısından çok kıymetli.' şeklinde konuştu.

4 '6 ay içerisinde 10 bin adet Doblo satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz' Stellantis'in diğer markalarıyla ortak bir platformu paylaşarak üretimi İspanya ve Portekiz'de devam eden yeni nesil Doblo'nun da Türk tüketicisinin beğenisini kazanacağını ifade eden Aytaç, '6 ay içerisinde 10 bin adet Doblo satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. FIAT Professional markası, yeni Doblo’nun da satışa sunulmasıyla güçlü ürün gamı ve yaygın bayi teşkilatlanmasıyla büyümeyi sürdürecek.' dedi.

5 'Geniş aileler için ideal yol arkadaşı olmayı sürdürüyor' FIAT Pazarlama Müdürü Burak Umur Çelik ise Doblo'nun beşinci neslinin de tıpkı kendinden önceki nesiller gibi geniş aileler için ideal yol arkadaşı olmayı sürdürdüğünü söyledi. Çelik, '2023 yılı haziran ayında pazara sunduğumuz Doblo, ticaretin profesyonellerinden geniş ailelere kadar tüm seyahatleri ve ihtiyaçları konforlu ve teknolojik bir hale getirerek beklentileri en üst düzeyde karşılayacak" dedi.

6 Yeni Doblo Cargo Verilen bilgiye göre, yeni Doblo, bir önceki neslinde olduğu gibi Cargo ve Combi gövde tipleriyle satışa sunuluyor. Doblo'nun Cargo gövdesinde elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, karanlık sensörü yolcu tarafı sürgülü kapı, 180 derecelik, iki yana açılabilen camsız arka kapılar standart olarak sunuluyor. Tercihe göre, kullanıcılar, sürücü tarafı sürgülü kapı ve camlı arka kapıları opsiyonel olarak satın alabiliyor.

7 Doblo Combi Doblo Combi'nin kabin içinde; 8 inçlik dokunmatik ekran, navigasyon, anahtarsız çalıştırma, elektrikli park freni, otomatik klima, elektrikli arka camlar gibi özellikler bulunuyor. 180 derecelik geri görüş kamerası (Magic View), özellikle dik park noktalarından çıkarken fark yaratan bir donanım olarak öne çıkıyor. Doblo Combi’de ayrıca, panaromik cam tavan, ışıklandırma kemeri ve ek olarak 92 litrelik saklama alanı sunan 'Magic Top' özelliği de bulunuyor.