Japon savaş kostümlerinden esinlenildi: Yeni Nissan Qashqai tanıtıldı

Yeni Nissan Qashqai Portekiz Faro’da gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. İşte araçla ilgili paylaşılan detaylar:

1 ÖN IZGARA Qashqai'nin ön ızgarası kapsamlı bir şekilde güncellendi. Düzinelerce yüksek parlaklıkta siyah boyalı virgül şeklinde üç boyutlu parçalardan oluşuyor ve bunlar kaputun dudağı ile plaka tutucusu arasındaki boşlukta yüzüyormuş gibi görünüyor. En üst sınıf versiyonda "virgüller" yanlara doğru "saten krom" sıcak folyo damgayla tamamlanıyor. Yeni farlar daha keskin bir görünümde. Ana merceğin altındaki gündüz farları, ana ızgaranın "virgülleri" ile aynı şekle sahip beş küçük mercekten oluşuyor. Gündüz farları artık ana far merceğini çevreliyor ve farın üzerindeki ince ışıkla birleşiyor. Üstteki gündüz sürüş farı etkinleştirildiğinde ise dönüş göstergesi haline geliyor. Arka taraftaki kırmızı aydınlatma elemanları artık ön ızgaranın "virgül" şeklini yansıtan dört ayrı elemandan oluşuyor.

2 JANTLAR Giriş seviyesi Qashqai'de 17” alaşım jant ve yeni 18" elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek donanım paketlerinde yeni 19" alaşım ve yeni 20" elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

3 3 YENİ RENK Qashqai'nin renk yelpazine üç yeni renk eklendi: İnci Beyazı, Siyah İnci ve hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu mavi ile metalik deniz mavisi arasında değişen Okyanus Yeşili.

4 Yeni N-Design Donanım Paketi Qashqai serisine yeni eklenen bir donanım da N-Design sınıfı.

5 Japon savaş kostümlerinden esinlenildi İç mekanda işçiliği kaslılıkla birleştiren geleneksel japon savaş kostümlerinden esinlenilmiş. Üst sınıflar için gösterge panelinde, kapı içlerinde, kapı kol dayamalarında, orta saklama konsolu kapağında ve hatta dizliklerde yeni Alcantara® uygulaması mevcut ve bunların hepsi araç içi ambiyansı yükseltmek için bir araya geliyor.

6 İç mekan Yeni Qashqai'nin en üst donanım paketi olan Platinum premium versiyonunda siyah kısmen kapitone premium deri sunulurken, Platinum versiyonunda ise koltuk tabanında ve koltuk dikliğinin omuzlarında "yanmış umber" flaşlarla tamamlanan kapitone bir sentetik deri sunuluyor. Skypack, N-Design ve üzeri donanım paketlerinde ise 64 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması bulunuyor.

7 Teknoloji Açıklamaya göre geliştirilmiş 360⁰ Çevre Görüş Kamerası sistemi sürücünün aracı sadece yukarıdan görmesine değil, aynı zamanda görünmeyen dış tehlikeleri potansiyel olarak tespit etmek için aracı önden, arkadan, yanlardan veya köşelerden görüntülemek üzere sekiz farklı dış kamera görüş noktasından birini seçmesine olanak tanıyan fonksiyonu barındırıyor.

8 e-POWER. e-POWER'ın güç aktarma sistemi tekerleklerin yalnızca doğrudan elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi prensibi ile çalışıyor. Qshqai’de kullanılan bu teknolojide benzinli motor ise tekerlekleri tahrik etmek için kullanılan elektriği üretiyor. Açıklamada “Değişken sıkıştırma oranı teknolojisine sahip gelişmiş turboşarjlı 3 silindirli jeneratör motorun tek görevi ise invertör aracılığıyla 140kW elektrik motoruna veya 1,8kwh bataryaya (veya sürüş senaryosuna göre her ikisine) gönderilen elektriği üretmek. Jeneratör, batarya ve motora gerekli şarjı sağlamak için arka planda sessizce çalışıyor” bilgisi paylaşılıyor.