Yeni Nissan Qashqai İstanbul'da tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Nissan Qashqai, İstanbul’da gerçekleştirilen basın lansmanı ile tanıtıldı. Lansmanda Nissan'ın yeni iş planları da paylaşıldı. İşte detaylar:



1 ARC İŞ PLANI Markadan yapılan açıklamaya göre Yeni Qashqai’nin Türkiye lansmanına Avrupa Satış ve Pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco da katıldı. Nissan’ın gelecek vizyonu olan Arc iş planını basın mensupları ile paylaşan Gonzales "Arc planı geleceğe giden yolumuzda sürekli ilerlememizi ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneğimizi gösteriyor. Bu plan, değer ve rekabet gücü yaratmada daha ileriye daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak” diye konuştu.

2 YENİ İŞ PLANININ HEDEFİ Nissan bu iş planı ile 2026 mali yılına kadar 16'sı elektrikli olmak üzere 30 yeni modeli piyasaya sürecek ve 2026 mali yılına kadar içten yanmalı motorlu (ICE) binek araç modellerinin %60'ı yenileyecek. Velasco 2026 yılına kadar Avrupa pazarına 5 yeni elektrikli modelin gireceğini söyledi; teknoloji, ürün portföyü ve yazılım hizmetleri ile ilgili de stratejik ortaklıklar kuracaklarını belirtti.

3 'GÜVENİYORUZ' Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız pazarlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, ”Amiral gemimiz Yeni Qashqai’yi sevenleri ile buluşturmanın mutluluğunu bugün sizlerle paylaşıyoruz. Lansmana özel fiyatı ile Yeni Qashqai güncellenen tasarımı, dikkat çeken teknolojisi ve GRS2’nin gerektirdiği güvenlik özellikleri ile şimdi çok daha göz alıcı ve çarpıcı olarak yollardaki yerini alacak. Yeni Qashqai’ye güveniyoruz” dedi.

4 NELER DEĞİŞTİ? Qashqai'nin ön ızgarası kapsamlı bir şekilde güncellendi. Artık düzinelerce parlak siyah üç boyutlu parçalardan oluşuyor ve bunlar kaputta akıcı bir şekilde görünüyor. Yeni farlar daha da keskin bir görünümle yer alıyor. Ana merceğin altındaki gündüz farları, ana ızgaranın yenilenen siyah üç boyutlu parçaları ile aynı şekle sahip beş küçük mercekten oluşuyor. Gündüz farları artık ana far merceğini çevreliyor ve farın üzerindeki ince ışıkla birleşiyor. Üstteki gündüz sürüş farı etkinleştirildiğinde ise dönüş göstergesi haline geliyor.

5 JANTLAR Arka taraftaki kırmızı aydınlatma elemanları artık ön ızgaranın tasarımını yansıtan dört ayrı parçadan oluşuyor. Giriş seviyesi Qashqai'de artık 17” alaşım jant ve yeni 18" elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek donanım paketlerinde yeni 19" alaşım ve yeni 20" elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

6 3 YENİ RENK Qashqai'nin renk yelpazesine üç yeni renk eklendi. Belirli ışık koşullarında parıltı veren İnci Beyazı, önceki siyah seçeneğin yerini alan Siyah İnci ile hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu mavi ile metalik deniz mavisi arasında değişen Okyanus Yeşili.

7 Yeni N-Design Donanım Paketi Qashqai serisine yeni eklenen bir donanım da N-Design. İç mekanda ise geleneksel Japon savaş kostümlerinden esinlenilmiş. Üst sınıflar için gösterge panelinde, kapı içlerinde, kapı kol dayamalarında, orta saklama konsolu kapağında ve hatta dizliklerde yeni Alcantara® uygulaması mevcut.

8 Teknoloji 360° Çevre Görüş Kamerası sistemi artık sürücünün aracı sadece yukarıdan görmesine değil, aynı zamanda görünmeyen dış tehlikeleri potansiyel olarak tespit etmek için aracı önden, arkadan, yanlardan veya köşelerden görüntülemek üzere sekiz farklı dış kamera görüş noktasından birini seçmesine olanak tanıyan fonksiyonu barındırıyor.

9 e-POWER: Nissan'ın güç aktarma sistemi Açıklamada "e-POWER'ın güç aktarma sistemi tekerleklerin yalnızca doğrudan elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi prensibi ile çalışıyor. Qashqai’de kullanılan bu teknolojide benzinli motor ise tekerlekleri tahrik etmek için kullanılan elektriği üretiyor. e-POWER'ın güç aktarma sisteminin anahtarı, geleneksel hibritlerin tekerleklere doğrudan giden saf bir elektrik motoru, şanzıman olmaması, anında, yüksek tork ve doğrusal tepki anlamına geliyor. Şarj etmeyi düşünmeye gerek kalmadan EV sürüş hissini temsil ediyor. Değişken sıkıştırma oranı teknolojisine sahip gelişmiş turboşarjlı 3 silindirli jeneratör motorun tek görevi ise invertör aracılığıyla 140kW elektrik motoruna veya 1,8kwh bataryaya (veya sürüş senaryosuna göre her ikisine) gönderilen elektriği üretmek. Jeneratör, batarya ve motora gerekli şarjı sağlamak için arka planda sessizce çalışıyor" bilgisi paylaşılıyor.