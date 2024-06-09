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Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de ön satışa çıkıyor

Nissan Qashqai, 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'dek ön sipariş ve satışa sunulacak.

09 Haziran 2024 | 23:51
Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de ön satışa çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Qashqai çeşitli yenilikler ve teknolojik güncellemelerle banttan indi. Yeni Nissan Qashqai İngiltere'nin Sunderland şehrinde üretilecek. Yenilenen Qashqai'nin üretimine başlanmasıyla 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'd ön sipariş ve satışına başlanacak. Yenilenen Qashqai'nin Türkiye Lansmanı ise bu ay sonunda yapılacak. İşte markadan yapılan açıklanın detayları:

1 NELER DEĞİŞTİ?

NELER DEĞİŞTİ? Markanın açıklamasına göre Yeni Qashqai'de yeni tasarımı ile daha keskin ve modern bir dinamizm hedeflenmiş. Qashqai'nin ön ızgarası kapsamlı bir şekilde güncellendi. Tamponun yan tarafları ise gövde renginde ve yüksek parlaklıkta siyah bir şerit ile plakanın altından tamponun alt köşelerine kadar uzatıldı.
Qashqai e-POWER giriş sınıfında yeni 18 inç elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek sınıflar için yeni 19 inç alaşım ve yeni 20 inç elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

3 ÜÇ YENİ RENK EKLENDİ

ÜÇ YENİ RENK EKLENDİ Qashqai'nin renk yelpazesine üç yeni renk eklendi. Qashqai'nin sunduğu renk seçenekleri arasında, belirli ışık koşullarında parıltı veren inci beyazı, siyah inci renk tonu, hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu maviyle metalik deniz mavisi arasında değişen okyanus yeşili bulunuyor. Qashqai serisine N-Design sınıfı donanımı da eklendi.

4 Teknoloji

Teknoloji Markanın açıklamasına göre çevre sürüş monitörü-Around View Monitor (AVM) önemli ölçüde geliştirildi. AVM, geri vites seçildiğinde, dört harici kameranın görüntüsü birleştirilerek aracın kuş bakışı görüntüsü elde ediyor ve park manevralarının güvenle yapılmasını hedefliyor. Yeni güncellenen AVM teknolojisi, dört kamera kullanıyor.

5 Teknoloji

Teknoloji Direksiyon simidinin arkasındaki TFT sürücü bilgi ekranında görüntülenen görseller ve e-POWER enerji monitöründe bazı tasarım iyileştirmeleri yapıldı.

6 Güvenlik

Güvenlik Açıklamaya göre modelde Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR2) zorunlu kıldığı standart olan gelişmiş güvenlik teknolojilerinin yanı sıra Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemleri bulunuyor.
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