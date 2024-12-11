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Yeni Opel Frontera görücüye çıktı: Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Opel’in yeni SUV modeli Frontera, kademeli olarak Avrupa pazarlarında yollara çıkmaya başlıyor.

11 Aralık 2024 | 18:07
Yeni Opel Frontera görücüye çıktı: Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Alman otomobil üreticisi Opel, doğuştan elektrikli yeni Frontera modelini kademeli olarak başta Avrupa’da olmak üzere satışa sunacak. Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan model 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye’de satışa çıkacak. Açıklamaya göre müşteriler, yeni Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecek. İşte modeli özellikleri ve fotoğrafları

1 KOKPİT

KOKPİT Model, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunuluyor. GS donanım seviyesinde standart olarak sunulan renkli dokunmatik multimedya sistemi üzerinden akıllı telefonlarda olduğu gibi widget’lar ile özelleştirilebiliyor. Navigasyon sistemi ile birlikte sesli kontrol özelliği de destekleniyor.

2 Koltuk yenilikleri

Koltuk yenilikleri Yeni Frontera'da Opel, koltuk yeniliklerini sunuyor. Modelde ön koltuklarda bulunan ve omurilik üzerindeki baskıyı aldığı belirtilen patentli Intelli-Seat özelliği var. Koltuklar, Kumaşlar ve kapı panelleri gibi yüzeylerde geri dönüştürülmüş içerikli malzemelerden üretiliyor. Bununla birlikte GS donanımdaki direksiyon simidi vegan sentetik deriden üretiliyor. Açıklamaya göre yeni Frontera'nın üretiminde işlenmiş alüminyumun yanı sıra geri dönüştürülmüş içerikli çelik ve çeşitli polimer öğeler de kullanıldı.

3 Boyutlar

Boyutlar Yeni Opel Frontera 4.380 mm uzunluk, 1.795 mm genişlik ve 1.627 mm yükseklik ile geliyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde ikinci kademe yükleme zemini de standart olarak sunuluyor. Açıklamaya göre Yeni Frontera, isteğe bağlı tavan rayları sayesinde 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.

4 Güç ünitesi

Güç ünitesi pel, açıklamasında "Müşteriler, tamamen elektrikli modelin yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve yüksek verimli güç ünitesine sahip versiyonları da tercih edebilecekler" diyor. Açıklamaya göre emisyonsuz ulaşımı tercih eden müşteriler için 83 kW (113 HP) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik sunulacak. Frontera Elektrik, iki şarj arasında maksimum 305 kilometre (WLTP'ye göre) yol kat edebiliyor. Tamamen elektrikli yeni model, 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıkıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış 140 km/s azami hıza ulaşıyor. Paylaşılan bilgiye göre Yeni Frontera Elektrik, doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 20'sinden yüzde 80'ine kadar şarj edilebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak tek fazlı 11 kW yerleşik şarj cihazıyla sunuluyor.

5 Uzun menzilli versiyon

Uzun menzilli versiyon Yeni Frontera Elektrik, daha fazla menzil sunan bir başka yüzde yüz elektrikli versiyonla ürün yelpazesini genişletecek. Yeni Frontera Elektrik’in ”uzun menzilli” versiyonunda ise yaklaşık 400 kilometreye kadar (WLTP’ye göre ön değer) menzil mümkün olacak.

6 Frontera Hybrid

Frontera Hybrid Yeni Opel Frontera Hybrid, 48 volt hibrit teknolojisine sahip 100 kW (136 HP) güce sahip turboşarjlı benzinli motorla sunuluyor. Açıklamaya göre 1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan kompakt sistem, günlük kullanımda uygun maliyetli bir tahrik sistemi çözümü vadediyor. Açıklamada Opel Frontera Hybrid'in turbo benzinli motorun gücünden bağımsız olarak çevik bir sürüş keyfi vadettiği belirtilerek "230 Nm maksimum torka sahip olan araç, 0'dan 100 km/s hıza 9.0 saniyede ulaşıyor. Modelin azami hızı ise 190 km/s" deniliyor.

7 Sürüş destek sistemleri

Sürüş destek sistemleri Elektronik sürüş destek sistemleri arasında, Aktif Acil Fren Sistemi ve Yaya Algılama özellikli Ön Çarpışma İkazı, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Hız Sınırlayıcı özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve geri görüş kamerası gibi sistemler yer alıyor.
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Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
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