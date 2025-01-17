Yeni Opel Grandland satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Alman otomobil üreticisi Opel, tamamen elektrikli güç seçeneği sunan yeni nesil Grandland’i Türkiye’de satışa sundu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:



1 İKİ VERSİYON Yeni Opel Grandland, ilk etapta hem 1.2 litre 136 HP’lik turbo benzinli motor 21 HP (15,6 kW) ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hybrid versiyonun yanı sıra 73 kWsa (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 210 HP’lik elektrikli versiyonuyla yollara çıkmaya başladı.

2 MENZİL MENZİL Yeni nesil Grandland, Stellantis’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli. Açıklamaya göre 400 voltluk bir çekiş bataryası kullanan yeni Grandland Elektrik, 73 kWsa (net kapasite) batarya ile birlikte yaklaşık 504 kilometre, şehir içinde ise 623 km menzil (WLTP’ye göre) sunuyor. Modelin elektrikli motoru ise 210 HP (157 kW) güç ve 345 Nm anlık tork üretiyor. Şirket açıklamasında Bu değerler, yeni Grandland Elektrik'in 100 km/sa hıza 9 saniyede ulaşmasını sağlıyor ve maksimum hızı yaklaşık 170 km/s’ye çıkabiliyor" diyor. Açıklamaya göre göre Grandland Elektrik, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin % 80'ine yaklaşık 29 dakika şarj süresinde ulaşıyor.

3 HYBRID SEÇENEK Yeni Opel Grandland, Türkiye'de tamamen elektrikli seçeneğinin yanı sıra 48 V hybrid versiyonu ile de tercih edebiliyor. Sistem, 136 HP (100 kW) güç üreten 1,2 litrelik turbo benzinli motor, 21 HP (15,6 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman ile donatılıyor. Sürücüler, tercihlerine bağlı olarak Eco (özellikle verimli kullanım için), Normal ve Sporolmak üzere üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor.

4 BOYUTLAR Önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluk, 35 mm ek yükseklik ve 49 mm ek genişliğe (uzunluk: 4.650 mm, genişlik: 1.905 mm; yükseklik: 1.661 mm) sahip. Model, arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, koltuklar yatık pozisyondayken ise 1,645 litre bagaj hacmi sunuyor.

5 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ Modelde tümü standart olarak sunulan dur-kalk fonksiyonuna sahip adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tespit sistemi, radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi ve kaza durumunda ikincil çarpışmayı önlemeye yardımcı olan ikincil çarpışma freni gibi sürücü destek sistemleri yer alıyor. Bunların yanında GS donanımında sunulan Ultimate Paketi tercih edildiğinde şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı gibi IntelliDrive özelliklerine sahip olunabiliyor.

6 STANDART DONANIM Yeni Opel Grandland Türkiye’de hybrid versiyonda Edition ve GS, elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi ile satışa çıkıyor. Edition’da; 10" dijital gösterge ekranı, 10" multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Eco LED farlar, ön ve arka park sensörleri, 19” alaşımlı Jantlar, arkada aydınlatılmış Opel “Şimşek” logosu, dur-kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve otomatik kararan dikiz aynası gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca Edition donanım seviyesinde opsiyonel olarak sunulan Konfor Paketi ile AGR ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, 180° geri görüş kamerası ve elektrikli bagaja sahip olunabiliyor.

7 G VERSİYON GS versiyonunda ise Edition donanımında sunulanlara ek; 16” multimedya ekranı ve navigasyon, Intelli-Lux HD LED® Pixel farlar, 180° geri görüş kamerası, 10 yönlü manuel AGR ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, aydınlatılmış 3D Opel Vizör ve logo, karartılmış arka camlar, ambiyans aydınlatması, Pixel box ve kablosuz şarj ve 19” elmas kesim Jantlar (elektrikli versiyonda 20" elmas kesim jantlar) standart olarak sunuluyor.

8 GS DONANIM SEVİYESİ GS donanım seviyesinde Teknoloji Paketi veya Ultimate Paketi yer alıyor. Teknoloji Paketi içeriğinde; elektrikli bagaj ve HiFi Premium Focal ses sistemi yer alıyor. Ultimate Paketi içeriğinde ise; IntelliHUD sanal gösterge paneli, 360° kamera, arka çapraz trafik uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, şerit ortalama asistanı, deri koltuklar, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, IntelliAir Hava Kalite Sistemi, ısıtmalı ön cam, elektrikli bagaj ve HiFi Premium Focal sistemi sunuluyor. Panoramik Cam Tavan ve Siyah Tavan opsiyonları da GS donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor.