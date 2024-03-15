Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de satışa çıktı, fiyatı açıklandı

Peugeot’nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi yeni Peugeot 208, mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve fiyat listesi:

1 3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına giriş yapan yeni 208, 498 km şehir içi menzile sahip tamamen elektrikli versiyonu yenilendi.

2 DONANIM SEÇENEKLERİ Açıklamaya göre EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; Active Prime, Allure ve GT donanımlarıyla Türkiye'ye giriş yaparken, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor.

3 YENİ PEUGEOT 208 SATIŞ FİYATLARI Açıklanan satış fiyatları ise şöyle:

4 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 HP EAT8, 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 HP EAT8, 1 milyon 210 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

5 208 Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT8 208 Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT8, 1 milyon 296 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor

6 GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8 GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8, 1 milyon 396 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

7 E-208 GT'NİN BAŞLANGIÇ FİYATI 100 kW'lik elektrikli motora sahip E-208 GT'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 361 bin 500 TL olarak belirlendi.

8 NELER DEĞİŞTİ? Açıklamaya göre boyutları aynı kalan Peugeot 208, yenilenen ön ızgara tasarımı, Peugeot logosu, 3 pençe ışık imzası, jant tasarımları ve Peugeot marka kimliğine ek olarak, Peugeot i-Cockpit ile iç mekan yenilik barındırıyor.

9 IŞIK İMZASI İlk olarak 9X8 Hypercar'da tanıtılan, ardından 508 ve 508 SW'de ve son olarak 2008'de kullanılan yeni Peugeot ışık imzası yeni Peugeot 208'de de var. Üç uzun dikey ışık pençesi tampondaki parlak siyah eklere entegre edildi.