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Yeni Peugeot 3008 için tarih verildi: Neler değişti?

Yeni Peugeot 3008 eylülde Türkiye'de yollara çıkıyor

09 Haziran 2024 | 14:33
Yeni Peugeot 3008 için tarih verildi: Neler değişti?

Peugeot'un yeni nesil fastback SUV modelleri 3008 ve E-3008'i, eylülde Türkiye'de satışa çıkacak. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:

1 2 MOTOR SEÇENEĞİYLE GELECEK

2 MOTOR SEÇENEĞİYLE GELECEK Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 100 kilometrede 5,6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 kilometreye varan menzilli 210 HP'lik yüzde 100 elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

2 VERSİYONLAR

VERSİYONLAR Markanın açıklamasına göre yeni 3008'de sunulacak yeni nesil 136 HP'lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzımanla daha fazla sürüş keyfi ve daha düşük yakıt tüketimi hedefliyor.

3 MENZİL

MENZİL Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeli ünvanına sahip E-3008'in 210 HP'lik elektrikli versiyonunun ise 525 kilometreye kadar menzil sunabildiği belirtiliyor.

4 TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Peugeot, yeni 3008 ile ön tasarımda yeni marka imza kodlarını taşıyor. Model, üç pençeli ışık imzasını korurken, farların ve ızgaranın tasarımı tamamen değişiyor. Yeni ön ızgara, bu modelin elektrik genlerini yansıtıyor. Yeni ön cephe, yeni Peugeot logosu etrafında tasarlandı. Yeni 3008'in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasına sahip.

5 GERİ DÖNÜŞ KAMERAMASI

GERİ DÖNÜŞ KAMERAMASI Yeni 3008 ve E-3008 manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak 180 derece görüş açısı sunan bir geri görüş kamerasıyla geliyor. Yeni 3008 ve E-3008, GT versiyonunda standart olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren Peugeot VisioPark 360 derece sistemiyle sunuluyor.

6 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ Açıklamada "Peugeot, yeni 3008 ve E-3008'de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini kullanarak sürücüye yardımcı oluyor. Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı. Sensörler, sürücünün ellerini her zaman direksiyonda tutmasını ve dikkatini korumasını sağlıyor" deniyor.
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