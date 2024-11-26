Yeni Renault Duster'ın üretimine Bursa'da başlandı

Bugüne kadar yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın üretimine Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda start verildi.

Şirketin açıklamasına göre Duster, Aralık 2023’te İstanbul’da açıklanan “Renault Uluslararası Oyun Planı” çerçevesinde Renault markası altında Bursa’da üretilerek Türkiye’de satışa sunuluyor.

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jan Ptacek, Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Renault Grup için kritik bir merkez olarak önemli rol üstlendiğini söyledi. Ptacek şunları söyledi: “Türkiye, Renault Group için kritik bir merkez olarak önemli bir rol üstleniyor. Bugün Türkiye'deki her 7 otomobilden biri, Renault logosunu taşıyor. Stratejimiz; yerli üretim, yeni ürünler ve elektrifikasyon üzerine odaklanıyor. Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmek. Bunun için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Aralık 2023’te açıkladığımız ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ kapsamında, 2027 yılına kadar Türkiye’de 4 yeni modelin üretimine başlanacağını duyurmuştuk. Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte, mühendislik ekiplerimizi güçlendirme çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.” diye konuştu.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise Duster'ın uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler, severek kullanılan bir model olduğunu ifade etti. Bu modelin Türkiye'de üretilmesinin, ülkenin otomotiv endüstrisi ve kullanıcı kitlesi bakımından büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Çağdaş, 'Renault Duster'ın A'dan Z'ye Türkiye'de gerçekleşen üretim süreciyle hem Renault'nun Türkiye'deki başarısını pekiştiriyor hem de ülkemizin sanayisi ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Bundan daha büyük bir gurur ve mutluluk olabileceğini düşünmüyorum.' diye konuştu.

Toplantının ardından basın mensupları, fabrikayı gezerek yeni Renault Duster'ın üretimine tanıklık etti.