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Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Yenilenen Suzuki Vitara Türkiye yollarına çıktı.

21 Aralık 2024 | 05:09
Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin satış fiyatı:

1 YENİ TASARIM

YENİ TASARIM Açıklamaya göre cesur ve maceracı bir görünüm hedeflenen yeni tasarım, yeni ön ızgara, ön tampon tasarımı ve parlak alaşım yeni 17 inç jantları ile geliyor. Yenilenen Vitara’nın dış tasarımında gece sürüşlerinde LED farları ve LED arka stop lambaları ile güvenlik hem maceracı 4x4 tarzını yansıtan güçlü bir ifade amaçlanmış. Yan aynalardaki entegre sinyal lambaları, arka spoyler ve çamurluklardaki detaylar tasarımın yenilikleri arasında. Araç çift renk opsiyonu ile de kişiselleştirilebiliyor.

2 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Geri Görüş Kamerası, Ön ve Arka Park Sensörleri, 6 adet hava yastığı, EBD fonksiyonlu ABS ve Elektronik Dengeleme Programı ESP güvenlik unsurları arasında. Model, Gelişmiş Destek Sistemleri olan hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip uyarısı gibi donanımlara sahip. Modelde Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) gibi özellikler var.

3 Hibrit teknolojisi

Hibrit teknolojisi Açıklamaya göre Suzuki’nin ALLGRIP 4x4 teknolojisi, yenilenen Vitara’nın her tür yol ve hava şartına uygun hale gelmesini hedefliyor. Yenilenen Vitara, 6 ileri otomatik vites ve Akıllı Hibrit Teknolojisi ile 129 PS’lik 1.4 litrelik mild hibrit benzinli motorla sunuluyor. 4x2 çekişli Vitara Hibrit, WLTP verilerine göre 100 km’de 5.7 litrelik ortalama yakıt tüketimi; Suzuki’nin ALLGRIP teknolojisi ile donatılan Vitara Hibrit 4x4 ise 100 km’de ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketimiyle geliyor. Markanın paylaştığı bilgiye göre 129 PS güç ve 235 Nm tork üreten bu güç aktarma sistemi yenilenen Vitara’yı 9.5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ve 195 km/s azami hıza ulaştırıyor.

4 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN Renkli LCD yol bilgi ekranı; ortalama ve anlık yakıt tüketimi, sürüş menzili, belirlenen hız limitleri, güvenlik ve sürüş destek sistemleri uyarıları gibi kapsamlı bilgileri sunuyor. Orta konsolda yer alan yeni 9 inç Multimedya Sistemi Apple CarPlay ve Android Auto işlevi ile destekleniyor ve geri görüş kamerası ile kolay görüntüleme ve park vadediyor.

5 SATIŞ FİYATI

SATIŞ FİYATI Suzuki Vitara 1 milyon 690 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.
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İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
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