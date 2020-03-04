Yeni üretim tesisine 20 milyon TL yatıracak - Ekonomist

Yeni üretim tesisine 20 milyon TL yatıracak
Araç geçiş kontrol sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Arma Kontrol, 2006 yılında Koray Kartal tarafından kuruldu.
2009 yılında üretime yönelen şirket, bugün yıllık 2 bin mantar bariyer, 400 road blocker, bin adetin üzerinde kollu bariyer üretimi yapıyor.
2019 yılını 28 milyon TL ciroyla kapatan şirketin 2020 yılı hedefi 35 milyon TL. Üretimin yüzde 50’sini eden şirket, 52 ülkeye ürün gönderiyor. 2020 sonunda Rusya pazarına girilmesi planlanıyor.
Arma Kontrol, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırıma hazırlanıyor. Silivri Selimpaşa’da arsa almak üzere hareket geçen şirket, 20 milyon TL’lik yatırımla yeni bir üretim tesisi kuracak.
2021 yılı sonunda tamamlanması planlanan yeni
Önceki haber Urfa’da fabrika kurdu 1.000 kişiye iş verecek
Sonraki haber 3 şirket birleşiyor, TÜRASAŞ kuruluyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?