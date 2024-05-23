Yenilendi: Temmuz ayında Türkiye'de satışa sunulacak

Autoshow Dergisi, Skoda’nın Temmuz ayında Türkiye’de satışına başlayacağı, en çok satan modeli yeni Octavia’yı Avusturya’nın başkenti Viyana’da inceledi. Yeni Octavia, 1,5 litre, 150 HP’lik, mild hibrit benzinli motorla Türkiye’de satılacak. İşte Auto Show Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu'nun araçla ilgili notları:

1 TEMMUZ AYINDA TÜRKİYE'DE Skoda'nın en çok satan modeli Octavia makyajlandı. Dış tasarımda ve iç mekanda küçük değişikliklerin yapıldığı makyajlı Octavia, Temmuz ayında Türkiye'deki Skoda bayilerinde satılmaya başlanacak. Araçta hafif bir makyaj söz konusu, bu nedenle fiyatlarda büyük bir değişiklik beklememek lazım.

2 NEREDE ÜRETİLİYOR? Skoda'nın genel üretiminin yüzde 24'ünü oluşturan Octavia, bugüne dek 7 milyondan fazla üretilmiş. Çekya'da Mleda Bleslav'daki üretimin yanı sıra daha önceki nesil Octavia'lar Rusya'da Gaz tarafından da üretildi. Ayrıca Çin'de Saic tarafından 6,5 cm uzatılmış Pro versiyonu da üretildi. Octavia'nın Hindistan'da da bir üretimi bulunuyor yani neredeyse bir dünya otomobilinden söz etmek mümkün Skoda Octavia için. Avrupa ve Türkiye pazarlarına ise, Çekya Mleda Bloslav fabrikasından tedarik sağlanıyor. Araç Türkiye pazarında da oldukça popüler ve 1996'dan bugüne kadar, 28 yılda 100 bine yakın Octavia satılmış.

3 ASLINDA BİR LIFTBACK Skoda, Türkiye pazarında Octavia'yı bir sedan olarak konumlayıp pozisyonlandırıyor olsa da aslında Octavia bir liftback. Yani arka cam ve bagaj kapağı bir bütün olarak açılıyor, bu sayede bagaj yüklemesi de çok daha pratik ve kullanışlı. Ama bagaj kapağı kapalı olduğunda ise yandan görünümü 3 box sedan profiline sahip. Öte yandan Octavia'nın, Türkiye pazarına da ithal edilen bir de Combi isimli station versiyonu var. Ayrıca daha önce, yerden daha yüksek ve 4x4 Scout versiyonları vardı. En güçlü top model RS ise damarlarında sportif izler taşıyor ve 2.0 litrelik 265 HP'lik TSI motorlarla donatılmış.

4 NELER DEĞİŞTİ? Dördüncü nesil makyajlı Octavia'da dıştaki değişiklikler, önde yeni bir ızgara (çift dikey çubuklar daha belirgin ve kalın), yeni ön tamponun altında petek ızgara görünümü, yeni 2 boyutlu Skoda logosu ve ikinci nesil, aydınlatma gücü artırılmış, Full Led Matrix farlardan oluşuyor. Ayrıca jant tasarımı da yenilenmiş, çok kollu jantlar, kapak görünümüne sahip. Dış dikiz aynalarında yeni projektörler var. Arkada ise LED stoplarda yeni bir animasyon kullanılmış. Arka tampon ve bagaj kapağındaki Skoda yazısında yeni bir tasarıma yer verilmiş. Sportline versiyonunda, bagaj kapağında küçük bir spoyler de var. Combi versiyonda tavan camı yer alırken, liftback versiyonunda tavan camı veya açılabilir sunroof sunulmaması Octavia’nın rakiplerine karşı önemli bir dezavantajı olacak.

5 İÇ MEKAN İç mekanda 2019'da tanıtılan dördüncü nesildeki birçok yeni unsur korunmuş, hatta üzerine iyileştirmeler yapılmış. 2 kollu direksiyonun yanı sıra 3 kollu direksiyon da var. 10 inçlik gösterge paneli ile multimedya ekranının menüleri yenilenmiş. HUD gösterge var. Multimedya ekranının boyutu üst versiyonlar için, 10 inçten 13 inçe yükseltilmiş. Kablosuz şarj noktasının şarj hızı artırılmış, ayrıca araçta 4 adet Type C girişi var, öndeki kablosuz hızlı şarj yuvası aynı zamanda aktif soğutmalı. Ayrıca deri döşemeli ön koltuklarda ilk kez masaj özelliği yer alıyor. Yeni Octavia’da geri dönüştürülmüş malzemelerin oranı artırılmış. Bunlar arasında iç mekanda görebildiklerimiz, koltuk ve döşemelerde yer alıyor. Bunun dışında, kullanıcıların göremediği bölgelerde de geri dönüştürülmüş malzeme ve sürdürülebilirlik artırılmış.

6 BOYUTLAR Octavia MQB platformu üzerinde yükselen bir C segment kompakt araç ama dış boyutları D segmentine yaklaşıyor, toplam boy 4698 mm, dingil açıklığı 2686 mm. Bagaj hacmi ise 600 lt. Arka koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 1555 lt’ye çıkıyor. Ön ve arka koltuklarda geniş bir iç hacim, yeterli diz ve baş mesafeleri sunuluyor.

7 AKILLI ÇÖZÜMLER Skoda, makyajlı Octavia’da da Simply Clever ismini verdiği akılcı çözümleri sunmaya devam ediyor. Sportline versiyonunda da bulunan sportif tasarımlı koltukların arka taraflarında, mobil cihazları sabitlemek için modüler tablet tutucular var. Arka koltuklardaki şaft tünelinin olduğu bölmenin üzerine bir depolama alanı geliştirilmiş. Burada ayrıca telefonlar için iki adet Type C şarj yuvası, arka bölgedeki iklimlendirme için sıcaklık ayarları ve arka koltuklarda ısıtma kumandaları da mevcut. Yine kapı içlerinde şemsiyeler ve depo kapağında buz kazıyıcı gibi çözümler mevcut. Pratik unsurlara sahip bagajda sabitleme ağları, kancalar ve bagaj havuzu unutulmamış. Bagajdaki düğmeler sayesinde arka koltukların sırtlıklarını, iki parça halinde, tek bir dokunuşla, çok kolayca yatırıp bagaj alanını 1555 litreye kadar genişletmek mümkün.