Yenilendi: Türkiye pazarı için tarih verildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni Citroen logosunu taşıyan C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılmış olan ön far tasarımı ile ışık imzası sunuyor. İşte markadan yapılan açıklamaya göre aracın özellikleri:

1 BOYUTLAR Citroen C3 Aircross 1,66 metre tavan yüksekliğine sahip. Yerden yüksekliği 200 milimetre. Açıklamaya göre yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor.

2 RENKLER Max olarak isimlendirilen en üst seviye donanım paketinde beyaz veya siyah renkte standart olarak sunulan biton kaplama, kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Yeni araçta Citroen algısını arttırmak üzere çift renkli tavan gibi ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor.

3 EKRAN C3 Aircross'un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor.

4 Hibrit Çözüm Açıklamada "Yeni B-SUV, Citroen tarafından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyuma sahip olarak tasarlanan C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu'nu paylaşıyor. Böylece C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikli sürüşe imkan sağlayan bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. Avrupa'da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak" deniliyor.

5 GÜÇ ÜNİTESİ Yeni C3 Aircross 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Elektrikli seçenekte batarya sistemi 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. Citroen yeni C3 Aircross modelini elektrikli güç seçeneğiyle birlikte sunuyor.