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Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacak

DS Automobiles, yeni amiral gemisi DS N°8'i, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkaracak. Tasarım dili 'SUV Coupe' konseptinde. Açıklamaya göre 'DS Aero Sport Lounge' konseptinden esinlenen model WLTP döngüsünde 750 kilometreye varan menzil sunuyor.

22 Haziran 2025 | 20:18
Son Güncellenme: 22 Haziran 2025 | 20:21
Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacak

Yine açıklamaya göre modelin ön tasarımında, ilk kez 'DS e-Tense Performance' konsept otomobilinde yer alan V şeklindeki dikey LED ışık imzası kullanılıyor. Otomobilin arka kısmında 'N°8' ile tamamlanan 'DS AUTOMOBILES' yazısı yer alıyor.

Model, 4,82 metre uzunluk, 1,90 metre genişlik, 1,58 metre yükseklik ve 2,90 metrelik aks mesafesine sahip.

İÇ MEKAN

Açıklamaya göre iç mekan tasarımı yat tasarımından esinleniyor. Aydınlatma, 'havada asılı durma' etkisi oluşturması hedeflenen orta konsolu vurguluyor. Model, biri 10,25 inç HD dijital gösterge paneli olmak üzere iki ekranla donatıldı.

Açıklamaya göre DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak tasarlanan koltukların 'sarmalayıcı' yapısı bulunuyor. Konsolun üst kısmı ana interaktif özelliklere ayrılıyor. 'Vites seçici', 'Sürüş modu seçici' ve 'ses kontrolü', erişim sunuyor.

Açıklamaya göre model 620 litreye varan bagaj hacmine sahip.

GÜÇ

Açıklamaya göre modelde 213 bg ve 350 bg güç üreten yeni yüzde 100 elektrikli güç-aktarma organı seçeneklerine bulunuyor. 350 bg güç üreten versiyonda dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoru yer alıyor.

Şirket "Baz motor seçeneği dışındaki motorlarda, kısa süreli olarak bir güç artışı (boost) özelliği bulunuyor. Uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon 25 beygirlik artışla 375 bg güce ulaşıyor" diyor.

Paylaşılan bilgilere göre model uzun menzilli batarya seçeneği ile sunulacak. Batarya 97,2 kWh net kapasite vadediyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan modelin, 12,9 kWh/100 kilometre enerji tüketimi ile (standart WLTP döngüsü) 750 kilometreye varan menzili olduğu belirtiliyor. Modelde, standart olarak, ön camın üst kısmına yerleştirilmiş bir kameraya bağlı değişken süspansiyon sistemi standart olarak Etoile versiyonunda sunuluyor.

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