Yorgunluğu fark eden, kazayı önleyen yazılım: HAMLE programı göreve hazır

Alınan bilgiye göre, Togg, Ford Otosan ve TOFAŞ başta olmak üzere birçok otomotiv firmasıyla kurduğu işbirlikleriyle hem yerli hem de küresel pazarda büyüyen derin teknoloji şirketi Büyütech, TOFAŞ AR-GE Merkezi ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen HAMLE Programı kapsamında Türkiye’nin yol koşullarına göre geliştirilen yeni nesil sürüş destek teknolojilerine imza attı.