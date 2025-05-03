Zam geldi... BYD Mayıs 2025 fiyat listesi güncellendi

2 Mayıs itibarıyla otomobil piyasasında yeni bir fiyat ayarlaması yaşandı. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de satışta bulunan modellerinin fiyatlarını güncelledi. 15 Kasım 2024 tarihinde Türkiye pazarına 6 modelle giriş yapan marka, bu tarihten sonra fiyatlarını üçüncü kez değiştirmiş oldu.

Geçtiğimiz ay BYD sosyal medya hesabından bu paylaşımı gerçekleştirmişti;



'Türkiye’deki yüksek talep dev araç gemimiz “BYD CHANGZHOU”yu ülkemize getirdi! LNG destekli çift yakıtlı sistemiyle sürdürülebilir lojistiğin öncüsü olan 7.000 araç kapasiteli dev gemimiz, yaklaşık 21 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan’da Derince Safiport Limanı’na yanaştı.' ifadelerine yer verilmişti.

BYD Dolphin'in Fiyatı 1,5 Milyon TL Sınırına Yaklaştı

"En ucuz elektrikli araç" olarak tanıtılan BYD Dolphin modelinin güncel fiyat listesindeki seviyesi yaklaşık 1,5 milyon TL'ye ulaştı.

BYD Seal Modeline Yüksek Oranda Zam Yapıldı

BYD'nin D segmentindeki sedan modeli olan Seal'da dikkat çekici bir fiyat artışı yaşandı. Türkiye'ye ilk geldiğinde vergisiz fiyatı yaklaşık 1,27 milyon TL olan ve Atto 3 modeline yakın bir konumda bulunan Seal'ın fiyatı, %60'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimiyle birlikte 2,4 milyon TL'ye yükselmişti.

Şirketin fiyat belirleme stratejisinin doğrudan maliyet odaklı olmaması, piyasa talepleri ve kendi stratejileri doğrultusunda şekillenmesi sonucunda oluşan bu fiyat farkı zamanla fark edildi ve düzeltilme sürecine girildi. Yapılan son zamla birlikte BYD Seal'ın fiyatına 637 bin TL daha eklenmiş oldu.

GELEN SON ZAM İLE BİRLİKTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ