ARA
Bist 100
5302,95
-0,37%
Bist 100
Dolar/TL
18,89
0,0276%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0176
-0,6223%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0597
-0,6418%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1113,63
-0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik rakamları açıklandı

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,5 yükselerek beklentileri aştı.

02 Mart 2023 | 14:14
0
Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik rakamları açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta bir önceki aya göre de yüzde 0,8 arttı.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 13,7 ile enerji, yüzde 6,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,8 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, şubat ayında Letonya'da yüzde 20,1, Estonya'da yüzde 17,8, Litvanya'da yüzde 17,2, Slovakya'da yüzde 15,5, Hırvatistan'da yüzde 11,7, Avusturya'da yüzde 11, İtalya'da yüzde 9,9, Slovenya'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 9,3, Hollanda'da yüzde 8,9, Portekiz'de yüzde 8,6, İrlanda'da yüzde 8, Finlandiya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,2, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,7, Yunanistan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,1, Belçika'da yüzde 5,5 ve Lüksemburg'da yüzde 4,8 seviyesinde tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik ocakta değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocakta aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, ocakta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,9, AB'de ise 6,3 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ocakta İspanya'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,1 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

AB'de işsiz sayısı ocakta 13 milyon 227 bin olurken, bunun 11 milyon 288 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocakta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 781 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 286 bin olarak belirlendi.

Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14,4 olarak ölçüldü.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1113,63 -0,17%
  • ALTIN ONS 1833,7 -0,2%
  • BIST 100 5302,95 -0,37%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,89 0,0276%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0176 -0,6223%
  • EURO/USD 1,0597 -0,6418%
  • INGILIZ STERLINI 1,19328 -0,71307%
  • JAPON YENI 136,869 0,504%
  • KANADA DOLARI 1,36251 0,20519%
  • RUS RUBLESI 75,2965 0,0418%
Günün En Çok Okunanları
Tofaş, Stellantis Otomotiv'in paylarını alıyor: Anlaşma ne anlama geliyor?
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı
9 maddede EYT yasası
9 maddede EYT yasası
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Tofaş, Stellantis Otomotiv'in paylarını alıyor: Anlaşma ne anlama geliyor?
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı
9 maddede EYT yasası
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL