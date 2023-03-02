Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik rakamları açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta bir önceki aya göre de yüzde 0,8 arttı.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 13,7 ile enerji, yüzde 6,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,8 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, şubat ayında Letonya'da yüzde 20,1, Estonya'da yüzde 17,8, Litvanya'da yüzde 17,2, Slovakya'da yüzde 15,5, Hırvatistan'da yüzde 11,7, Avusturya'da yüzde 11, İtalya'da yüzde 9,9, Slovenya'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 9,3, Hollanda'da yüzde 8,9, Portekiz'de yüzde 8,6, İrlanda'da yüzde 8, Finlandiya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,2, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,7, Yunanistan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,1, Belçika'da yüzde 5,5 ve Lüksemburg'da yüzde 4,8 seviyesinde tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik ocakta değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocakta aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, ocakta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,9, AB'de ise 6,3 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ocakta İspanya'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,1 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

AB'de işsiz sayısı ocakta 13 milyon 227 bin olurken, bunun 11 milyon 288 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocakta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 781 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 286 bin olarak belirlendi.

Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14,4 olarak ölçüldü.