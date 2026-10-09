Japonya hükümetinden siber güvenlik alarmı: Saldırılar rekor seviyede

AP Online'da yer alan habere göre; Japon hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, sayıları giderek artan ve daha karmaşık hale gelen siber saldırılara karşı teyakkuz seviyesinin artırılması yönünde uyarıda bulundu.

Bu tür saldırılara karşı korunmak amacıyla geçen yıl kurulan Ulusal Siber Güvenlik Ofisi, ilgili talimatları hükümet bakanlıklarına iletti. Bakanlıklar ise bu direktifleri yerel kamu kurumlarına ve özel şirketlere dağıtacak.

Saldırıların sayısı şimdiden 500'ü geçti

Verilen talimatlar; güvenlik yazılımlarının güncellenmesi, güçlü şifreler kullanılması ve tedarik zincirleri boyunca siber güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılması gibi temel adımları içeriyor. Uyarıda ayrıca, saldırganların kendilerini siber saldırılardan koruyormuş gibi göstererek sızmaya çalıştığına ve yapay zeka kullanımının sistem açıklarını daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çekildi.

Aralarında aracı kurum Daiwa Securities Co. ikinci el perakende devi BookOff Corp.'un da bulunduğu Japonya'nın önde gelen şirketleri, müşteri verilerinin sızdırıldığını bildirdi. Geçen ay ise araç paylaşım hizmeti Times Car'a düzenlenen siber saldırıda yaklaşık 6,6 milyon üye hesabına ait bilgiler sızdırıldı. Yomiuri gazetesi ve Tokyo merkezli siber güvenlik firması Trend Micro tarafından bu hafta yayımlanan bir çalışmaya göre, bu tür saldırıların sayısı şimdiden 500 vakayı aştı.

Saldırılar giderek daha karmaşık hale geliyor

Siber saldırı vakaları geçen yıl 473, 2024 yılında ise 503 olarak kayıtlara geçmişti. Bu durum, bu yılın yeni bir rekor kıracağını neredeyse kesinleştiriyor. Sızdırılan veriler arasında pasaport ve sürücü belgesi bilgileri, iletişim detayları ve kredi kartı bilgileri yer alıyor.

Dijital Dönüşüm Bakanı Toshiharu Furukawa bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saldırılar giderek daha karmaşık ve sofistike bir hal alıyor" dedi.

Furukawa, "Kendi bilgilerinizi koruma konusunda herkes çok daha dikkatli ve teyakkuzda olmalı" ifadelerini kullandı.