Şirketlerin 2025 projeksiyonları

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından göreve yeniden gelecek olan Trump’ın ikinci dönemindeki politikalarının global ekonomiye etkileri başka bir faktör olarak izleniyor. Dışarıda bu gelişmeler etkili olurken, içeride ise yerel seçimleri tamamlayan Türkiye, seçimsiz bir süreçte ekonomi programını yürütmeye odaklanıyor ve yüksek enflasyonla mücadele devam ediyor. Yüksek enflasyon ve gelirlerdeki azalma sorunlarıyla 2025 yılına girecek olan Türkiye’yi dışarıda ve içeride birçok tehdit ve aynı zamanda fırsat bekliyor. Böyle bir ortamda şirketler yatırımlarına devam ederek büyümeye çalışacak. Krizi fırsata çevirmeye odaklanan şirketler, üretimden sürdürülebilirliğe, dış pazarlardan AR-GE ve inovasyona farklı alanlara yatırım yaparak atılım yapmaya çalışıyor. Birçok sektörde öne çıkan şirketler, 2025 projeksiyonlarını Almanak özel sayısı için anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.