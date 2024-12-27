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Şirketlerin 2025 projeksiyonları

Rusya-Ukrayna savaşı ardından gelen gıda ve enerji krizi dünya ekonomilerini resesyona sürüklerken, ihracat odaklı büyüyen Türkiye ekonomisi bu süreçten olumsuz etkilenmişti. Jeopolitik risklere İsrail-Hamas çatışmaları da eklenirken, Suriye’deki değişim yakından takip ediliyor.

27 Aralık 2024 | 15:24
Şirketlerin 2025 projeksiyonları

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından göreve yeniden gelecek olan Trump’ın ikinci dönemindeki politikalarının global ekonomiye etkileri başka bir faktör olarak izleniyor. Dışarıda bu gelişmeler etkili olurken, içeride ise yerel seçimleri tamamlayan Türkiye, seçimsiz bir süreçte ekonomi programını yürütmeye odaklanıyor ve yüksek enflasyonla mücadele devam ediyor. Yüksek enflasyon ve gelirlerdeki azalma sorunlarıyla 2025 yılına girecek olan Türkiye’yi dışarıda ve içeride birçok tehdit ve aynı zamanda fırsat bekliyor. Böyle bir ortamda şirketler yatırımlarına devam ederek büyümeye çalışacak. Krizi fırsata çevirmeye odaklanan şirketler, üretimden sürdürülebilirliğe, dış pazarlardan AR-GE ve inovasyona farklı alanlara yatırım yaparak atılım yapmaya çalışıyor. Birçok sektörde öne çıkan şirketler, 2025 projeksiyonlarını Almanak özel sayısı için anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
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SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Faiz kararında hangi mesajlar var? Piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
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