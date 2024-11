Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Sıcak haddehane yatırımımız ile çelik sektöründe daha da güçlü bir konuma geleceğiz. Ayrıca hizmet verdiğimiz sektör sayısında da önemli ölçüde bir artış hedefliyoruz” diyor.

Ekonomist Dergisi/Yıldız Markalar ekinden - Ekim 2024



Orman ürünleri, gübre-kimya sanayi, demir çelik, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı, enerji ve sigortacılık olmak üzere sekiz farklı sektörde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding’in kuruluşu 1890’lı yıllara uzanıyor. Beş nesildir süren küresel yolculuğuna, 5 binden fazla çalışanıyla devam eden Yıldızlar Yatırım Holding, bugün dünyanın dört ayrı ülkesinde toplamda 13 tesisiyle üretimini sürdürüyor. Sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve pazar konumunu güçlendirme hedeflerine odaklandıklarını söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Bu kapsamda, inovasyon odaklı yatırımlarımızı ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik projelerimizi önceliklendiriyoruz” diyor. Holdingin gübre sektöründe faaliyet gösteren şirketi İGSAŞ’ın üretimini artırmak için çalışmalar yapan holding, Yıldız Demir Çelik’le Kocaeli’de yeni bir yatırıma başlayacak. “Yaklaşık 300 milyon Euro değerindeki sıcak haddehane yatırımımız ile çelik sektöründe daha da güçlü bir konuma geleceğiz” diyen Hakkı Yıldız, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

100 yıllık tarihinde Cumhuriyet’in, şirket olarak size katkıları ve kazanımları neler oldu?

Cumhuriyetimiz, ülkemize tarih boyunca hatırlanacak ve gelecek nesillere aktarılacak çok fazla değer kattı. Bunların başında da bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz geliyor. Bağımsızlık ve özgürlüğün olduğu bir ülkede; bilimde, sanatta, teknolojide de hızlı bir gelişme yaşanır. Ülke kalkınır ve refah seviyesi artar. Çünkü tüm bunların temelinde özgür düşünce vardır. Cumhuriyet bize bu ortamı sağladı, bu sayede de giriştiğimiz her işte başarı sağladık. Cumhuriyetin iş dünyasına bir diğer önemli katkısı ise sanayileşmeye verdiği önem oldu, düzenli bir serbest piyasa ekonomisinin temelleri atıldı. Ayrıca yargı ve eğitim sisteminin sağlıklı ve adil bir şekilde yeniden kurgulanması da hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkenin sağlamlığına duyulan güveni perçinledi. Tüm bu adımlar sayesinde bugün faaliyet gösterdiğimiz her sektörde sadece yurt içinde değil, yurt dışında da önemli bir aktörüz. Dünyanın farklı ülkelerinde yatırımlarımız var, grup şirketlerimizle 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt içinde binlerce kişiye istihdam sağlıyor, ülkemize katma değer yaratıyoruz.

Sizi rakiplerinizden ayıran en güçlü yönleriniz, avantajlarınız neler? Alanınızda nasıl farklılaşıyorsunuz?

Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü ilke edinmiş olmamızdır. Yıldızlar Yatırım Holding’in sahip olduğu 130 yılı aşan tarihi sayesinde oluşan kültür ve birikim faaliyet gösterdiğimiz her sektörde en güçlü üç oyuncu içinde olma vizyonumuza önemli katkılar sağladı. Bugün geldiğimiz nokta da bunun en iyi göstergesi niteliğinde. Bir diğer farklı yönümüz ise her zaman sanayici, üretici kimliğimizi korumak oldu. Dünya değiştikçe yeni sektörler de ortaya çıkıyor, teknoloji her alana giriyor. Biz bu yeni gelişmeleri sanayici yönümüzü geliştirecek şekilde faaliyet alanlarımıza uyarlıyoruz. Bunu yaparken de akademi dünyası, sivil toplum kuruşları gibi paydaşlarımızla iş birliği yapıyoruz. Bu sayede de orman ürünleri, kimya ve gübre ve de demir çelik sektöründe inovatif şirketlerden biri olarak öne çıkıyoruz.

Şirket için 2024 yılı nasıl geçiyor?

2024 yılı, şirketimiz açısından istikrarlı bir büyüme dönemi olarak geçmektedir. Hem küresel hem de yerel düzeyde karşılaşılan ekonomik belirsizliklere rağmen, iş yapımızın temel direklerini sağlamlaştırarak ve yenilikçi çözümler geliştirerek yılın ilk üç çeyreğinde önemli adımlar attık. Sektör genelinde dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik stratejilerinin daha da önem kazanmasıyla birlikte, biz de bu trendlere uyum sağlamak adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Maliyet kalemlerindeki artışlar ve enflasyonist baskılara rağmen, operasyonel verimliliğimizi artırmaya ve maliyet yapımızı optimize etmeye odaklandık. Bu süreçte teknolojik altyapımıza yönelik yatırımlar ve yenilikçi ürün/hizmet portföyümüzle rekabet gücümüzü artırmaya devam ettik. Talepsizlik, değişken emtia fiyatları ve dalgalı piyasa düzeni ile birim fiyatlardaki farklılıklar da ciro değişimine etki ediyor; satış hacmi ve pazar payı olarak değerlendirdiğimizde orman ürünlerinde istediğimiz yerde olmasak da gübre ve demir-çelik sektörlerinde hedeflediğimiz doğrultuda ilerlediğimizi söyleyebilirim.

2024 sonu ve 2025 için büyüme, ciro, yatırım gibi kalemlerde en önemli hedefleriniz neler?

Şirketimiz, 2024’ün son çeyreğine girerken ve 2025 yılına hazırlanırken güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Stratejimizin merkezinde sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve pazar konumumuzu güçlendirme hedefleri yer alıyor. Bu kapsamda, inovasyon odaklı yatırımlarımızı ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik projelerimizi önceliklendiriyoruz. Biz her zaman müşteri ve çalışan deneyimini güçlendirerek, veri merkezli doğru ticari kararlar alarak başarıyı yakalayan bir firma olduk. Ciro hedefinden ziyade yatırımlarla büyüyen ve kültürle gelişen bir yapı hedefledik, 2025 yılı için de aynı odakla operasyonel verimliliğimizi artırdığımız ve finansallarımızı güçlendirdiğimiz bir dönem olmasını hedefliyoruz. Teknoloji, AR-GE, dijitalleşme ve yeşil enerji alanlarında yatırımlarımızı devam ettirirken özellikle gübre alanında bu yıl yeni üretmeye başladığımız OMG ürünlerle piyasadaki payımızı artırmayı hedefliyoruz; demir-çelik ve orman ürünleri sektörlerinde de ürün geliştirme faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ediyor ve faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Şirket olarak Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yurt içinde ve yurt dışında hangi atılımları gerçekleştireceksiniz? İç ve dış pazarda yeni büyüme hamleleriniz neler olacak?

2023’te uzunca bir yatırım ajandamız vardı. Ne mutlu ki bu alanda istediğimiz çalışmaları gerçekleştirmeyi başardık. Sektörel kırılımlarla bu yatırımları şöyle özetleyebiliriz: Yarım asırdan fazla süredir Türk çiftçisinin yanında olan İGSAŞ’ın Kocaeli tesisinde yeni bir yatırıma hazırlanıyoruz. İGSAŞ, bu yeni yatırımıyla birlikte yılda 600 bin ton olan üretim kapasitesine, 700 bin ton daha ekleyecek. Böylece Türkiye’nin tek üre üreticisi olarak üre gübresindeki pazar payını yüzde 15’lerden yüzde 30’a çıkararak, yılda 500 milyon dolarlık ithalatı ikame etmiş olacak. Sadece üre tarafına değil, amonyak tesisi kapasitesine de yıllık 400 bin ton üretim daha ekleyeceğiz. Bunun yanı sıra melamin, nitrik asit gibi yine hem tarım hem sanayimiz için önemli girdileri de üretmeye başlayacağız. Kocaeli’deki bir diğer yatırımımız ise limanımızı genişletme projemiz olacak. Yeni tesisimizle birlikte artacak üretim kapasitemiz için limana olan ihtiyacımız artacak. Bunun yanında İGSAŞ özelinde Kütahya, Hatay ve Samsun’da da yeni yatırımlarımız var. Samsun’daki yatırımımızı tamamladık ve yaz ayları itibarıyla ürün sevkiyatına başladık. Kütahya’da şu anda Türkiye’de üretilmeyen farklı bir gübre üretmeyi hedefliyoruz. Hatay’da ise yeni bir fabrikanın satın almasını gerçekleştirdik. Bu yeni üretim tesisiyle birlikte NPK gübre kapasitemizi 1 milyona, tarımsal üretim kapasitemizi ise 2 milyon tona ulaştırdık. Ürün gamımızı genişletmeye devam edip hem Türk tarımına hem de sanayisine katma değeri yüksek ürünler sunmaya devam edeceğiz. Yıldız Demir Çelik de Kocaeli’de yeni bir yatırıma başlayacak. Yaklaşık 300 milyon Euro değerindeki sıcak haddehane yatırımımız ile çelik sektöründe daha da güçlü bir konuma geleceğiz. Ayrıca hizmet verdiğimiz sektör sayısında da önemli ölçüde bir artış hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında neler yapıyorsunuz? Bu alana dair yeni dönem planlarınız neler?

Yıldızlar Yatırım Holding olarak, sürdürülebilirlik kavramını kurumsal değerlerimizin tamamlayıcısı olarak kabul ediyoruz. Yatırımlarımızı da ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla en ince ayrıntısına kadar planlayarak gelecek nesiller için gerçekleştiriyoruz. Çevresel sermaye ekseninde kurulan ekibimiz; iklim dostu tarım, su ve enerji olmak üzere üç ana konuda faaliyetlerine devam ederek farklı projelere imza atıyoruz. Enerji verimliliğini artırmak için binalarda, taşıtlarda ve sanayide enerji verimliliği olmak üzere organizasyonumuzdaki tüm oluşumlar için sürdürülebilir politikalara uygun şekilde yapılandırma çalışmaları yürütüyoruz. İş sağlığı ve güvenliğiyle, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme konularında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yıldız Enerji, minimum enerji ile yüksek verimlilik ve yüksek tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkı verirken, Yıldız Entegre özelinde ise Mersin’de bulunan Akdeniz tesisimizde elde ettiğimiz güneş enerjisi ile tesisin enerji ihtiyacının yüzde onunu karşılayarak sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunuyoruz. Yıldız Demir Çelik Alikahya Tesisi’nde kullandığımız gri su ile demir çelik sektöründe bir ilke imza atıyoruz ve yaşanılabilir bir dünya hedefine destek sağlıyoruz.

Şirketi beş yıl sonra Türkiye’de ve dünyada nerede görmeyi hedefliyorsunuz?

Türkiye’de sürdürülebilir büyümemiz devam ederken, küresel pazarda daha geniş bir varlık göstermeyi hedefliyoruz. Özellikle teknoloji ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla, üretim parçalarımızı daha verimli hale getirerek rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Ayrıca ürünlerimizi daha farklı coğrafyalara ulaştırmayı bu sayede ihracat hacmimizi artırmayı planlıyoruz. Tüm bu hedefler doğrultusunda ulaşmak istediğimiz asıl nokta ise dünya markası kimliğimizi daha da güçlendirmektir.

“DİJİTALLEŞMEYİ DAHA DA DERİNLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”