Yarın 1 temettü, 1 bedelli var (9 Temmuz)

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEKGY)

Peker Gayrimenkul'un yüzde 100 bedelli sermaye artırımı SPK tarafından onaylanmıştı. Şirketten yapılan açıklamada "Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, pay sahiplerimizin ellerindeki payların %100'ü oranında bedelli yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 09.07.2025 ile 23.07.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00-TL nominal değerli pay 1,00-TL'den satışa arz edilecektir" denilmişti.

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

Avrupakent GYO, bu yıl 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü açıklamıştı. Şirket 2. taksit olarak net 1.5 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi ise 11 Temmuz.