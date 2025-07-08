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TÜPRAŞ, 2. çeyrek bilanço tarihini duyurdu

TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TUPRS) dün KAP'a 2025 2. çeyrek finansal takvime ilişkin açıklama yaptı.

08 Temmuz 2025 | 07:35
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2025 | 07:49
TÜPRAŞ, 2. çeyrek bilanço tarihini duyurdu

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre 2. çeyrek finansal raporlarının 29 Temmuz'da açıklanması planlanıyor. Tüpraş'tan yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.06.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 29 Temmuz 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

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Tüpraş Hisse Haberleri (TUPRS)
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