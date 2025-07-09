Boeing'in haziran ayı teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik bir artış anlamına gelirken, aynı zamanda Çinli havayolu şirketlerine yapılan sekiz uçaklık teslimatla dikkat çekti.

Bu, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı nedeniyle nisan ayında uygulamaya konulan yasağın ardından Çin'e yapılan ilk teslimatlar oldu.

Boeing, haziran ayı içerisinde 42 adet 737 MAX, dokuz adet 787, dört adet 777 kargo uçağı ve beş adet 767 modeli teslim etti.

Çinli müşterilere teslim edilen uçaklar arasında beş adet 737 MAX, bir adet 787 ve iki adet 777 kargo uçağı yer aldı.

Boeing, 2025 yılının ilk altı ayında toplam 280 uçak teslim etti.

Yeni siparişler aldı

Teslimatların yanı sıra, şirket haziran ayında 116 yeni brüt sipariş aldı.

Bunların 54’ünü 737 MAX, 62’sini ise 787 modelleri oluşturdu.

Haziran ayındaki sipariş verileri, şirketin mayıs ayında ulaştığı, tarihindeki en yüksek altıncı aylık sipariş rakamının gerisinde kaldı.

Öte yandan, Boeing’in Avrupalı rakibi Airbus da Haziran ayında 63 uçak teslim ettiğini açıkladı.