Soruşturma başladı, Grok'tan açıklama var

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un birçok kullanıcıya verdiği cevaplar X'te gündeme oturmuştu. İHA'nın haberine göre cevaplarda hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GROK'TAN AÇIKLAMA

Grok'un X hesabıdan ise konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada X'e entegre çalışan yapay zeka robotu Grok'un paylaşımlarının farkında olunduğu ve kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on… — Grok (@grok) July 8, 2025

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edildi. Sistemin geliştiricisi xAI'ın uygunsuz içeriklerden haberdar olduktan sonra, robotun X'te paylaşım yapmasından önce nefret söyleminin önüne geçmek için harekete geçtiği belirtildi.

xAI'ın Grok'a sadece gerçeği aramayı öğrettiğinin aktarıldığı açıklamada, milyonlarca X kullanıcısı sayesinde eğitilebilecek noktaların hızla belirlenip güncellenebildiği vurgulandı.

PAZAR GÜNÜ BAŞLADI



Euronews'in haberine göre Pazar gününden bu yana Grok, hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki kullanıcılara verdiği cevaplarda tepki uyandıracak ifadeler kullandı.

GROK'A NE OLDU?

xAI pazar günü yaptığı açıklamada mevcut sürüm olan Grok 3'e yeni bir güncelleme yapıldığını duyurmuştu. Ekip bu güncellemeyle bota anaakım medyadaki bilgilere mesafeli yaklaşması ve "kanıtlandığı sürece politik açıdan yanlış" olabilecek iddialardan kaçınmaması talimatını verdi. Bunun ardından Musk, xAI'ın "Grok'u önemli ölçüde geliştirdiğini" ve kullanıcıların ona soru sorduklarında "bir fark görebileceğini" duyurdu.

Euronews'in analizine göre Grok'un son günlerde tepki çeken ifadeler kullanmasının nedeninin bu değişiklik olabileceği düşünülüyor.

Yapay zeka yetenekleri ve tehlikeleri hakkında bilgi paylaşmaya odaklanan kâr amacı gütmeyen kuruluş olan CivAI'ın kurucu ortağı Lucas Hansen, Fortune'a yaptığı açıklamada Grok'un şaşırtıcı yanıtlarının, xAI'ın pazartesi günü botun dahili sistem talimatlarını, yani sistem istemini değiştirmesinden sonra geldiğini belirtti. Hansen, "Bir yapay zekanın sistem istemini değiştirmek, tam bir güncellemeden geçmesine gerek kalmadan davranışını hızla değiştirebilir" diyor.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.



