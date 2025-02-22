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Türkiye mega yat imalatında dünyada 2. sıraya yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mega yat imalatında dünyada ikinci sıraya yükseldiğini belirterek "Sektörde sipariş adedi bakımından dünyada yüzde 12,9'luk paya sahibiz." ifadelerini kullandı.

22 Şubat 2025 | 12:05
Türkiye mega yat imalatında dünyada 2. sıraya yükseldi

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "BOAT International" tarafından yayımlanan "2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri" verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, güçlü altyapısıyla denizcilik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, ülkenin mega yat imalatında İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin arasında yer aldığını belirtti.

Uraloğlu, son yıllarda Türk tersanelerinin, ileri teknoloji ve tasarım alanında büyük ilerlemeler kaydederek rekabet gücünü artırdığını da bildirdi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SİPARİŞ

Tersanelerin dünyanın dört bir yanından sipariş aldığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"BOAT International tarafından yayımlanan 2025 Küresel Mega Yat Sipariş Defteri verilerine göre, yatların toplam boy uzunlukları dikkate alındığında, yüzde 8,9'luk gelişimle lider İtalya'nın hemen ardından, dünyada ikinci sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Tersanelerimiz, yüksek kalite anlayışıyla sektörde büyük bir ivme yakalamış durumda."

1138 ADET MEGA YAT VAR

Türkiye'nin yat imalatında yalnızca üretim kapasitesiyle değil kalite, tasarım ve inovasyon alanındaki başarılarıyla da öne çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Verilere göre, dünyadaki üretim veya sipariş aşamasında olan toplam mega yat sayısı 1138'e ulaşmış durumda. Bu yatların toplam uzunluğu ise 45 bin 487 metre. Ülkemiz ise son dönemde toplam uzunluğu 6 bin 410 metre, ortalama uzunluğu ise 43,9 metre olan 146 sipariş aldı. Küresel mega yat inşası sektöründe, dünyada, sipariş adedi bakımından yüzde 12,9'luk, siparişlerin toplam uzunluklarına göre de yüzde 14'lük paya sahibiz." AA

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