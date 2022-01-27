Bir yanda dünya devleri; Netflix, HBO, Amazon Prime, diğer yanda yerli favorilerimiz BluTV, Exxen, Gain, Puhu TV. Rekabetin zirveye tirmandığı dijital platformlar, sadece iletişimin değil, pazarlamanın da 2022 gündemini belirleyecek.

Son 10 yılın araştırmaları dijital medya hizmetlerinin yükseleceğinin sinyallerini veriyordu. İzleyiciye internet üzerinden direkt ulaşan, ücretli üyelik sistemiyle kişiselleştirilmiş bir ekran deneyimi sunan dijital platformların altın çağına girişi ise pandemiyle birlikte gerçekleşti.

Evlere kapandığımız o zorlu günlerde imdadımıza yetişen dijital yayın platformları sadece 2020’de dört katından fazla büyüdü. Bunlardan Netflix, global olarak 200 milyon aboneyi aştığını açıkladı.

Pazarın yerli liderlerinden BluTV’nin ise sadece 12 Mart’tan 19 Mart’a kadarki bir haftalık süreçte abone sayısı yüzde 100 arttı.

Son açıklanan rakamlara göre ise platformun 4 milyonu aşkın üye tabanı bulunuyor. Dijital ekrana her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde hayatımıza giren yeni sürprizler ise Gain ve Exxen oldu.

15 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Bugün ise Netflix, Amazon, Dis-ney+ ve HBO gibi global devlerin öncülük ettiği ancak yerli oyuncuların ‘Ben de varım’ dediği sektörün dünyada 1 milyarı aşkın aboneye ulaştığı düşünülüyor. Bu da sadece üyelik bedellerinin 15 milyar doları aştığını ortaya koyuyor.

Ülkemizde de durum farklı değil. Haftada ortalama 14 saat vakit ayrılan dijital yayın platformlarında abone sayısında Blu TV açık ara önde gidiyor. 2021 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla pazar paylarında ilk üç servis olan Blu TV, Netflix ve Amazon Prime Video, pazarın yüzde 90’ını elinde bulunduruyor.

Ancak oyun asıl şimdi başlıyor. Sadece üye sayısı ile değil aynı zamanda reklam ve pazarlama iletişimi modelleriyle de global ile yerel rekabetin zirveye taşındığı dijital platform pazarında, kazananlar da bu yılın sonunda belirlenecek.

Kim kazanırsa kazansın, PwC’nin yaptığı araştırmaya göre pazarın Türkiye’de büyüklüğünün önümüzdeki üç yıl içinde 283,5 milyon dolara erişeceğinin öngörüldüğünü de ekleyelim.

İŞ BİRLİĞİ HEDEFLİYOR

Pazardaki hızlı büyümenin yerli içerik üreticileri açısından da çok önemli bir fırsat yarattığına dikkat çeken Exxen Genel Müdürü Ümmü Burhan, “Yerli içeriklerin sıfırdan üretilmesi ve bu alanda bir üretim merkezine dönüşmeyi hedefliyoruz” diyor.

Exxen’in 78 ülkeden erişilebilir olduğunu belirten Burhan, “Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Türk nüfusunun yüksek olduğu Avrupa ülkelerine öncelik veriyoruz. Yerli içeriklerimizle etkili bir marka olmayı hedefliyoruz.

Diğer streaming platformlarla ilişkilerimizi ise rekabetten daha çok, Türkiye’nin bu alandaki yetkinliğini globale taşıma zemininde birlikte hareket edeceğimiz bir partnerlik olarak tanımlıyoruz” diye anlatıyor.

Partnerlik anlamında birden fazla modelleri olduğunu söyleyen Burhan, “Bunlardan ilki reklamlı bir platform olmamızdan dolayı reklamverenlere farklı reklam alanları ve formatları sunuyor olmamız.

Bir diğer konu ise kullanıcı kazanmak adına yaptığımız çalışmalar. Bu alanda da kendi dikeylerinde öncü olan firmalarla yaptığımız promosyonlar ve co-marketing çalışmaları bulunuyor” diyor.