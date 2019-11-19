Ekolojik onarıma katkı sunuyor
Büyük Menderes Havzası’nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturuldu.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Bu amaçla WWF-Türkiye ve HSBC Türkiye işbirliğiyle ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi hayata geçirildi. Projede Ekim 2020’ye kadar 650 ton yağmur suyu toplanması hedefleniyor.
Suyun aşırı ve bilinçsizce kullanımı ve tatlı su habitatlarının bozulması sebebiyle ülkemizde iklim değişikliğine karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. Burada en hassas bölgelerden biri haline gelen Büyük Menderes Havzası’nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi hayata geçirildi.
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve HSBC Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, 2019 yılı içinde Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde başlatıldı.
Proje kapsamında bugüne kadar 134 ton yani yaklaşık 7 bin damacanaya eşdeğer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık altı aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı. Ekim 2020’ye kadarsa 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesi hedefleniyor.
3 BİN ÖĞRENCİ HEDEFLENİYOR
Proje kapsamında yaklaşık 200 HSBC Türkiye gönüllüsü, tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimlerini tamamladı.
HSBC Gönüllüleri, Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde düzenli aralıklarla saha çalışması yapmanın yanı sıra yerel halka, ortaokul ve lise öğrencilerine ve velilere temiz su kaynaklarının korunması konusunda verilen eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına da destek oluyor.
Proje sonuna kadar İstanbul, İzmir ve bölge okullarında 3 bin öğrencinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitim alması, 6 bin öğrenci velisinin de bu konularda farkındalığının arttırılması hedefleniyor.
HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, yağmur suyu hasadının yaygınlaş-tırılmasıyla yeraltı suyu ve şebeke suyu kullanımı azaltılırken bölge halkına sosyoekonomik faydalar da sağlanabileceğine dikkat çekiyor.
Kervancı, “HSBC Grubu, sekiz yıldır küresel çapta yürüttüğü ‘Su Programı’ kapsamında, faaliyet gösterdiği ülkelerde temiz su kaynaklarının korunmasına ve bu konuda çevre bilincinin artırılmasına yönelik projeler yürütüyor” diyor.
Selim Kervancı, gönüllü çalışanların da aktif katılımıyla hayata geçen projenin ülkemizde çölleşme ve kuraklıkla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
SU AYAK İZİNİ AZALTMAK
WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise ülkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası’nda 10 yıldan uzun süredir su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda çalıştıklarını belirtiyor.
Pasinli, “Tarım ve sanayinin kaynakları daha verimli kullanması ve ‘su ayakizi’ni azaltması için sektö-rel bilgilendirme ve dönüşüm çalışmaları yapıyoruz” diyor.
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