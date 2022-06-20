İklim krizinin gezegenimiz için ciddi bir tehdit olduğunun anlaşılmasıyla birlikte her alanda sürdürülebilirlik büyük önem kazandı. Turizm de çevre bilincinin yüksek olduğu ve sürdürülebilirlik çalışmalarının yoğunlaştığı alanlardan biri olarak öne çıktı.

Turizmde sürdürülebilirlik, sadece çevrenin korunması için değil, sektörün geleceği için de son derece önemli. Bu bilince sahip olan turizm markalarının sayısı her geçen gün artıyor. Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum da onlardan biri.

Otel bünyesinde toplam 100 dönümlük arazide kurulan Barbaros Farm, ata tohumlarıyla yetiş¬tirdiği organik ürünlerle ‘tarladan sofraya’ diyor.

Öte yandan otel bünyesinde oluşturulan hobi bahçeleri de misafirlerine toprağa dokunup, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri meyve ve sebzelerle beslenme imkanı sunuyor. Bu yıl rezidans konukları için ‘Herkesin bir kuzusu olsun’ diye bir projeye de başlayan otel, konuklarına hayvan sevgisini de yaşatıyor.

Sürdürülebilir satın alma, küçük ve yerel üreticilere destek vererek bulunduğu bölgedeki köylünün refah düzeyini artırma konularında da sorumluluk aldıklarını söyleyen Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Genel Müdürü Mehmet Ferman Doğan, ‘iyi yaşam’ trendindeki yükselişin devam ettiğinin altını çiziyor.

Buna bağlı olarak bünyelerindeki 5 bin 500 metrekare alanda hizmet veren, Bodrum ve Avrupa’nın en büyüğü olmasıyla dikkat çeken Sanita SPA’nın müşteri çekmelerinde önemli bir faktör olduğunu da dile getiren Doğan, sektöre ilişkin ise şunları anlatıyor: “Bodrum bu sezon özellikle Hollanda ve İngiltere pazarlarında en çok rağbet gören destinasyon.

Bu sezon büyük tur operatörlerine göre 500 bin turistin Bodrum’a, 1 milyon AB’li turistin Antalya’ya geleceği teyit edilmiş durumda. Bu sezon Türkiye’de erken rezervasyonlarda yüzde 20’lik bir artış gerçekleşti. Turizmde 2019 rakamları yakalanacak. Türkiye yılın kazanan ülkelerinden biri olacak.”

“MÜŞTERİNİN YÜZDE 40’I YABANCI”

2021 yılında lüks turizmde yükseliş yaşandığını ve bu yükselişin devam ettiğini de ifade eden Doğan, Türkiye’nin düğün turizmi için de cazip hale geldiğini söylüyor ve ekliyor: “Otel olarak bu sezon sekiz düğünü garantiledik. Özellikle İngil-tere, Hindistan ve Pakistan’dan bu yönde yoğun talep var.”

Misafirlerinin yüzde 40’ını yabancı turistlerin oluşturduğunu, bunun da yüzde 10’unun bu sezon portföylerine eklenen Rus turistler olduğunu dile getiren Doğan, “Bodrum, pandemiden sonra Rus oligarklar tarafından da keşfedildi” diyor.