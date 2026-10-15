İstanbul'da okullar yarın da tatil

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Gül, kentte okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

Gül, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü. Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar, hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız."

"Yarın da okullarımız tatil edildi"



İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yine aynı şekilde kamu görevlilerinde hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlarımıza da idari izin verilmişti. Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte; çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.

"İdari izinler yarın da devam edecek"



Bu aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasına, bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, kendi durumlarına bakarak uygun görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması.

Sebebi şu. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da yüz binde bir bile olsa, bir milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu bir iki gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz.