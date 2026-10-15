Sel sularına maruz kalmış bir aracı çalıştırmaya çalışmak, hasarı katlayarak geri dönülemez noktaya getirebilir:

Motor Riski: Piston yuvalarına su dolduysa marş basmak motorun tamamen kilitlenmesine neden olur. Bu durumda motorun indirilmesi ve revize edilmesi gerekir. Yetkili servisler genellikle doğrudan sandık motor değişimine gittiği için bu hata en az 600 bin TL ekstra maliyet yaratabilir.

Kurtarma: Araç olduğu yerden mutlaka bir çekici yardımıyla yetkili veya özel servise götürülmelidir.

Elektrikli Araç Uyarısı: Elektrikli araçlarda su teması nedeniyle akıma kapılma ve kaçak riski bulunduğundan araç çevresinde ve çekim esnasında ekstra dikkatli olunmalıdır.