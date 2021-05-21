1843’de Gaziantep’te başlayan ustalık hikayesini 1950’lerden beri İstanbul’da sürdüren Karaköy Güllüoğlu, yıllardır değişmeyen kült çizgisini sürdürürken yeni kimliğini de hayata geçirdi.

02-15 Mayıs 2021 tarihli sayıdan

İstanbul’un simge mekanlarından biri olan mağazasında ve tüm ürünlerinde; köklü marka değerlerini korurken yeniliklere ve değişime de açık olan Karaköy Güllüoğlu, yenilenen yüzüyle misafirleriyle buluşmaya başladı.

KİMLİĞİNİ YENİLEDİ

Pandemi öncesinde başlayan marka kimliğinin yenilenme sürecini mart ayında tamamlayan markanın altıncı kuşak temsilcisi ve genel müdürü Murat Güllü; ‘Karaköy Güllüoğlu’ markasının gelenek ve yenilik arasında bir köprü olduğunu, yenilenmenin ise uzun yıllar var olmanın vazgeçilmez gerekliliği olduğunu söylüyor.

Murat Güllü, “Biz Gaziantep’ten İstanbul’a gelerek, iki kültür arasında bir köprü oluşturduk. Köklerimizi burada saldık. İstanbul’a ilk gelen Güllüoğlu’yuz ve adımızı da İstanbul’un nadide semti Karaköy’den aldık.

O yüzden yenilenen kimliğimizde ve logomuzda, köprü simgesini kullandık” diyor.

KATAR’DAN ABD’YE KADAR SATIŞ

15 yıl önce başladıkları online satışı daha da güçlendirmek için pandemi öncesinde başladıkları altyapı hazırlıklarını tamamladıklarını da belirten Güllü, şunları ekliyor: “Dijitalleşmenin hızlanmasıyla kurye sistemi de çok hızlı gelişip büyüdü.

Herkesin evine baklava ulaştırmak bizim gibi bir marka için bir nevi misyon zira dördüncü kuşak yürüyerek ulaştırmış. Biz de bunu neden motor kurye ile yapmayalım, servis ağını kurmayalım diye düşündük. Belki de bu yüzden herkesten önce başladık. Kendi sektörümüzde online satış yapan ilk markayız. İstanbul dışına ise zaten kargo ile eskiden beri gidiyoruz.

Bazen Avrupa’nın pek çok lokasyonuna, Türkiye’den bile daha hızlı teslim olabiliyor. Online sipariş sistemimiz gelişiyor.” Yurtdışından en fazla siparişi Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Amerika, Almaya ve Fransa’dan aldıklarını söyleyen Güllü, “Pandeminin hayatımıza girmesiyle baklavalarımıza talep ciddi oranda arttı.

E-ticaret mağazasından alışveriş yapma fikri olmayan müşteriler de oraya yöneldi. Pandemi o insanları da e ticaret mağazamıza yöneltti. Tam kapanmalarda günlük motor sayımız 70’e kadar çıktı. Online satışımız 10 kat arttı” diye anlatıyor.