Pandemi pek çok sektörü olumsuz yönde etkilese de bazılarına büyüme getirdi. Kritik öneme sahip olan özel güvenlik sektörü de bunlardan biri. Teknoloji ve sürdürülebilirlik yatirımlarmm da hız kazandığı sektörde, köklü markaların satın alınmaları da gündemde.

Güvenlik günümüzün en önemli konularından biri. Evimizin, çalışanlarımızın, şirketimizin, sevdiklerimizin güvenliği büyük öneme sahip hepimiz için. Bu yüzden özel güvenlik sektörü her geçen yıl büyüyor. 20 milyar TL’lik bir hacme sahip olan sektör, geçen yıl yüzde 14 büyüdü.

Bu yıl ise yüzde 20’ye yakın büyüme bekleniyor. Sektörde bin 400 civarında şirket var. Büyük oyuncuların sayısı ise 10’u geçmiyor. Dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden biri olan Securitas da onlardan biri.

Halen 48 ülkede 355 binden fazla çalışanı ile hizmet veren şirket, Türkiye’de 73 ilde 20 bin çalışanı ile bin 100’ün üzerinde projede çalışıyor.

Endüstriyel tesislerden perakendeye, havacılıktan turizme, enerjiden alışveriş merkezlerine kadar 26 sektöre özel güvenlik çözümleri sunan şirket, teknoloji ve insana yaptığı yatırımları arttırarak sürdürmeyi planlıyor.

2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Geçen yılı pandemi etkisiyle hedeflerinin yüzde 12 gerisinde 1,26 milyar TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl ise yaklaşık yüzde 26’lık büyüme oranı ve 1,6 milyar TL ciro hedefliyor.

Securitas, istihdamına önümüzdeki yıl 2 bin eleman katmayı da planlıyor. Büyümelerinde bu yıl birçok markayı hizmet portföylerine eklemelerinin etkisi olduğunu söyleyen Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Teknolojik çözümlerimiz ve güvenlik hizmetlerindeki uzmanlık ve odağımızın yeni satışlarımızda büyük etkisi olduğunu değerlendiriyoruz” diyor.

MARKA DEĞİŞİMİ 2022’DE

2020’de 9 milyon TL olan teknoloji yatırımı tutarını 2021’de 12,5 milyon TL’ye çıkaran şirketin Türkiye’ye

inancının tam olduğunu vurgulayan Kösereisoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Tepe satın almasının da bunun bir göstergesi olduğunu söylüyor.

Ağustos sonu itibarıyla Rekabet Kurulu’nun da onayıyla Tepe Güvenlik A.Ş.’yi satın alma sürecinin sonuçlandığından bahseden Kösereisoğlu, “Hisse devri yüzde 100 tamamlandı ve Tepe Güvenlik A.Ş. resmi olarak Securitas şirketleri arasında yerini aldı.

Tepe Güvenlik’in marka değişimini 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz, bu süre zarfında şirket kendi adı ile hizmet vermeye devam edecek” diye anlatıyor.

Bu satın alma ile Türkiye’de müşterileri için avantajlar ve yeniliklerin sağlanacağı bir döneme gireceklerini kaydeden Kösereisoğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelere erişimlerini artırmayı planladıklarını söylüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ

Sürdürülebilirlik kapsamında projeler yürüttüklerine de değinen Kösereisoğlu, şunları anlatıyor: “Yaklaşık beş yıldır ‘Yeşil Güvende Projesi’ ile iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik çalışmalarına destek oluyoruz.

Proje kapsamında çalıştığımız kuruluşlara, enerji kontrollerinden, çevre kirliliğini önleyen faaliyetlerin kontrolüne ve raporlanmasına kadar pek çok konuda destek oluyoruz. ‘Engelsiz Güvenlik Projesi’ ile ise Türkiye Engelliler Federasyonu’ndan 2015 yılında Farkındalık Ödülü’nü aldık.

Hem saha da hem de müşterilerimizi bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz.” Mobil kameralarıyla koşulların ve risklerin her gün değişebildiği maden, enerji sahaları veya şantiyelerin güvenliğini sağlayan şirket, acil durum halinde hızlıca yardım alınabilmesini sağlamak amacıyla özel olarak tasarladığı acil yardım kuleleri de kuruyor.