Pandemi nedeniyle hasret kaldığımız kültür-sanat iletişimlerine özel şirketler yeniden başlıyor. Sabancı Topluluğu’nun sponsorluğunda kapılarını açan ‘Dün Bugün İstanbul’ sergisi, özlemin bittiğinin ilk habercisi oldu.

Pandeminin olumsuz etkilediklerinin başında turizm ve yeme-içme sektörleri gelirken, kültür-sanat da hemen arkasından takip ediyor.

Oysa ki çok değil, Covıd-19 hayatımıza girmeden hemen önce, şirketlerin bu alandaki sosyal yatırımlarındaki artış hızı, büyük bir trendin de habercisiydi.

Öyle ki Yapı Kredi’den Akbank’a, Turkcell’den Anadolu Grup’a, Borusan’dan Limak’a onlarca farklı sektörden yüzlerce büyük şirket, rekabeti ticaretin çok ötesine taşımış, kültür-sanat iletişiminde de adeta birbirleriyle yarışır olmuşlardı.

Bu dev şirketlerin iletişim bütçelerinin ortalama yüzde 10’unu kaplayan spor iletişimi kadar yaygınlaşmayı başaran kültür-sanat sponsorluklarına ayrılan bütçeler ise yıllık yarım milyar dolara ulaştı.

Üstelik bu rakamın sadece sponsorlukları kapsadığını da unutmadan ekleyelim.

Konserlerden orkestralara, tiyatrodan sinemaya, reklamdan festivallere aynı zamanda dev bir endüstriye dönüşen kültür sanat alanında şirketlerin yaptığı yatırımlar,

‘kurumsal itibar’ın anahtarı olmakla kalmıyor aynı zamanda şirketlerin milyonlara ulaşmasında da en çok tercih edilen yöntemlerden biri olmayı sürdürüyor.

22 SANATÇI BİRARADA

Peki ya şimdi? Hala pandemiyle mücadelemiz sürüyor olsa da şirketlerin son bir yıldır ara verdiği kültür-sanat iletişimine kontrollü olarak geri döndüklerini izlemek güzel. Bunun ilk örneklerinden birini kültür sanat denildiğinde akla gelen ilk büyük gruplardan Sabancı Topluluğu verdi.

Sabancı Holding desteğiyle düzenlenen ‘Dün Bugün İstanbul’ sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi’nde açıldı. Üstelik bunun sıradan bir sergi olmadığını da belirtmeden geçemeyeceğim.

Çünkü başrolünde, adından da anlaşılacağı üzere İstanbul var. Sergideki eserler ise gençlerin imzasını taşıyor. 22 sanatçının bir araya geldiği sergi, İstanbul’un dünü ve bugününü ortaya koyarken, geleceğini de düşünmemizi sağlıyor.

GENÇLER BAŞROLDE

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’in açıklamaları da pandemi sonrasında topluluğun kültür ve sanat aracılığıyla gençlere ve geleceğe yatırım yapmayı amaçladıklarını ortaya koyuyor.

Alper, “İnsanlık adına çok zor zamanlardan geçmemize rağmen Sabancı Topluluğu olarak her zaman, sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inandık ve işte tam da bu yüzden sanat dedik.

Gençlerin başrolde olduğu bir sanat. Sanatın ve sanatçının, yaşadığımız sosyal ve çevresel sorunlara yönelik farkındalığı artırmak, sürdürülebilir çözümler üretmek açısından da çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz” diye anlatıyor.

Temennim o ki gelecek dönem, özlemle beklediğimiz kültür sanat aktiviteleriyle dolu geçer. Merak edenler için de hemen belirteyim; “Dün Bugün İstanbul” sergisini 28 Kasım’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz. Elbette HES kodlarınız ve maskeleri unutmadan.