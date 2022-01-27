Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanan Coca Cola, onların ekonomik hayatta aktif bir şekilde yer almasının hem ülkelerinin hem de kendi çevrelerinin kalkınmasında, gelişmesinde büyük önem taşıdığının bilincinde.

Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesinin, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlü bir şekilde yer almasıyla mümkün olacağı görüşünde olan şirket, bulunduğumuz tüm ülkelerde kadınlara yönelik yerel programlar oluşturmak için ortakları ile iş birliği yapıyor.

Türkiye’de de bu doğrultuda 2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği ile ‘Kız Kardeşim Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, projesinin hedefinin tüm Türkiye’de 15-55 yaş arasındaki kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemek olduğunu vurguluyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 350 binden fazla kadına ulaştıklarını ifade eden Karaca, “Kadın girişimciler ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı kadınların ticari faaliyetlerini güçlendirmeleri ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerini artırmalarına yönelik eğitimleri kapsayan iş birliği ile bin kadına ulaşmayı amaçlıyoruz” diyor.

Öte yandan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile birlikte ortaokul ve lise öğretmenlerinin desteklenmesine yönelik bir eğitim programı olarak 2020’de başlatılan ‘Yarınım Kız Kardeşim’ kapsamında da bugüne kadar bin öğretmene ve dolaylı olarak 100 bin öğrenciye ulaşılmış bulunuyor.

2021-2022 eğitim sezonunda da 2 bin 500 öğretmene ve dolaylı olarak 250 bin öğrenciye daha ulaşmayı hedeflediklerini belirten Başak Karaca, şunları anlatıyor: “Ayrıca hibe programları ile de işlerini büyütmek isteyen kadın girişimcilere destek olmaya çalışıyoruz.

2021 yılında ikinci kez düzenlediğimiz hibe programı kapsamında 30 girişimci kadına toplam 765 bin TL’lik hibe ile destek verdik. Kız Kardeşim Projesi yolculuğumuz ‘İşte Kadınlar’ ismi ile belgesel oldu. Yakın zamanda ‘Ne Gerek Var’ adıyla bir kampanya da başlattık.

Kampanya ile ‘Hayatın her alanında biz de varız’ diyen, umut eden, cesur, kendine güvenen, iyi bir fikri olan, girişimci, değer gören kadınlara “Çok gerek var” diyoruz.”