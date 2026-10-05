"Emekli tatili" algısı değişiyor! Kruvaziyerlerde yolcu profili gençleşti

Kruvaziyer seyahatlerinde yolcu kitlesi son yıllarda çeşitlenmeye başladı. Birden fazla destinasyonu tek seyahatte görme olanağı sağlayan gemi turları, artık yalnızca ileri yaş grubundan değil, gençlerden ve çocuklu ailelerden de ilgi görüyor.
1 Kruvaziyer gemilerine talep artıyor
Bavul taşıma ve otel değiştirme zahmeti olmadan birden fazla şehir ve ülkeyi görme imkanı sunan kruvaziyer gemilerine yönelik talep son yıllarda artıyor. Havuz, spa, eğlence alanları ve restoranların bulunduğu gemiler, yolculara ulaşım ve konaklamayı bir arada sunuyor.
2 Türkiye, geçen yıl 2 milyondan fazla kruvaziyer yolcusu ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 2 milyon 138 bin 136 kruvaziyer yolcusu ağırlayan Türkiye, bu yılın 8 ayında da 1 milyon 351 bin 372 yolcu çekti.
Kruvaziyerlerin uğrak noktaları arasında Aydın'ın Kuşadası ilçesi, İstanbul, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ilçesi öne çıkıyor.
3 "Türkiye'nin küresel pazardaki konumu daha da güçlenebilir"
Sektör temsilcileri, Türkiye'nin tarihi rotaları, doğal güzellikleri ve liman altyapısındaki yatırımlarla küresel pazardaki konumunun daha da güçlenebileceğine dikkat çekiyor.
Kruvaziyer firması Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Nilda Türe, AA muhabirine, keyifli bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.
4 Gösterilen ilgiden memnunlar
Kruvaziyere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Türe, "Türkiye olarak 2025'i 2 milyonun üzerinde bir rakamla kapatmıştık. 2026'da da bu rakamları yakalarız. Bir sıkıntı olacağını öngörmüyoruz." dedi.
5 "Burası 5 yıldızlı bir tesis"
Türe, yolcuların otelde bulmak istediği her şeyi gemide sağladıklarını belirterek, "Burası 5 yıldızlı bir tesis. Her gün bir ada görme imkanı sağlıyoruz. Bazı adalarımız tarihiyle, bazı adalarımız yemeğiyle ön plana çıkıyor. Hiç bavulunu açmadan her gün yeni bir yer görebiliyor. Bence çok büyük bir artı ve biz bunu kapı vizesiyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
6 "'Emekli tatili' algısı son yıllarda kırıldı"
Kruvaziyer için dünyadaki "emekli tatili" algısının son yıllarda kırıldığını kaydeden Türe, şöyle konuştu:
"Yorulmuyorsunuz. Yeni bir destinasyon görüyorsunuz ama detayların hiçbirine takılmadan. Dolayısıyla emekli tatiliydi. Son 2 senedir özellikle çocuklu aileler için çok büyük pazarlama çalışmaları yaptık.
Bunun da meyvesini aldık bu sene. İnsanlar çocukla da bu tatilin yapılabileceğini, çocuğun da burada hem güvenli hem de rahat bir şekilde dinlenebileceğini gördüler. Çocuklu tatile yöneldiğiniz zaman yaş ortalaması ister istemez düşüyor. Yaş ortalamamız 36-50 yaş arasında. Yüzde 60 misafirimizi tüm sezonda böyle ağırladık. Misafirimizin yüzde 60'ı da kadınlardan oluşuyor."
7 "Yaklaşık 37 milyon insan kruvaziyer seyahati yapıyor"
Türe, kruvaziyerin dünyada büyük kitlelere hitap eden bir turizm çeşidi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 37 milyon insan kruvaziyer seyahati yapıyor. Bunun 2 milyon küsürü de Türk limanlarına geliyor. Bizim sunduğumuz alternatifler bir Efes, Meryem Ana Evi, İstanbul dediğiniz zaman karşı tarafta çok büyük bir cazibe merkezi yaratıyoruz.
Bu rakamların üzerine çıkmamamız mümkün değil. Kruvaziyer tüm dünyada yüzde 5 oranında artış gösterdi ama önümüzdeki sene bence çok daha iyi rakamlar karşılanacak. Türkiye'deki pek çok liman tadilata giriyor. Büyüme yolunda gidiyor. Homeport için yatırımlar yapıyor. Bunun da karşılığını alacağımızı ümit ediyorum."
8 "Her kesime hitap eden bir fiyat politikası yürütüyoruz"
Firmanın satış müdürü Ceylan Tuncer de kruvaziyer turlarında her kesime hitap eden bir fiyat politikası yürüttüklerini belirtti.
Ekim ayında da seferlerin devam ettiğini anlatan Tuncer, "Normalde sonbahar dönemleri 'deniz dalgalı olur mu, hava soğuk olur mu?' gibi insanlarda bir çekince oluyordu. Ama bu sene inanılmaz bir talep var." diye konuştu.