"Emekli tatili" algısı değişiyor! Kruvaziyerlerde yolcu profili gençleşti

Türe, kruvaziyerin dünyada büyük kitlelere hitap eden bir turizm çeşidi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 37 milyon insan kruvaziyer seyahati yapıyor. Bunun 2 milyon küsürü de Türk limanlarına geliyor. Bizim sunduğumuz alternatifler bir Efes, Meryem Ana Evi, İstanbul dediğiniz zaman karşı tarafta çok büyük bir cazibe merkezi yaratıyoruz.

Bu rakamların üzerine çıkmamamız mümkün değil. Kruvaziyer tüm dünyada yüzde 5 oranında artış gösterdi ama önümüzdeki sene bence çok daha iyi rakamlar karşılanacak. Türkiye'deki pek çok liman tadilata giriyor. Büyüme yolunda gidiyor. Homeport için yatırımlar yapıyor. Bunun da karşılığını alacağımızı ümit ediyorum."