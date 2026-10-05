Türkiye ilan etti, dünya saatçileri kutluyor

Türkiye’den ilan edilerek dünya anma ve kutlama takvimine eklenen ve ilk kez 2025 yılında kutlanmaya başlanan 10 Ekim “Dünya Saatçilik Günü” bu yıl “Kültürü Taşıyan Saatler” mottosuyla dünyanın dört bir yanındaki saatçilerin katılımıyla kutlanacak.

10 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinliklerle saatçilik zanaatının geleneksel mirasına, ustalığına ve sektörel değerine dikkat çekecek. Özel gün kapsamında düzenlenecek kampanya ve etkinliklerle geleneksel saat ustalığının korunması, genç kuşaklara aktarılması ve mesleğin geleceğinin güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Saatçilik Kültürüne Dikkat Çekilecek

10.10 Dünya Saatçilik Günü’nün saatçilik mesleğinin ve saat kültürünün hatırlanması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Tüm Saatçi İş Adamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Ahmet Aydın, “Türkiye’de faaliyet gösteren saatçiler için 10 Ekim’i yalnızca bir tanıtım günü değil, aynı zamanda saatçilik mesleğinin ve saat kültürünün hatırlanması açısından da önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl kutlamalarımızı, sektöre emek veren en ücra köşelerdeki saatçilerimizin de katılımını sağlayarak çeşitli kampanya ve etkinliklerle gerçekleştireceğiz. TÜSAD olarak hazırladığımız görsellerle mağaza ve dükkânlarımızı süsleyeceğiz ” dedi.

“Kültürü Taşıyan Saatler” mottosuyla kutlanacak 10.10 Dünya Saatçilik Günü’nde, geleneksel saatçilik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

10.10 Dünya Saatçilik Günü Saatçileri Bir Araya Getiriyor

“10.10 Dünya Saatçilik Günü’nün” mimarı ve ilan edilmesinde öncü olan TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Çağrı Gündoğdu, 10.10’un Türkiye’den başlatılarak uluslararası ölçekte saatçilik sektörünü bir araya getiren bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti.

Gündoğdu, “Türkiye’den ilan edilerek dünya genelinde anma ve kutlama takvimine eklenen ‘10.10 Dünya Saatçilik Günü’, saatçileri dünya çapında bir araya getirdi. 2025 yılında Türkiye’nin liderliğinde; İsviçre, ABD, Çin, Fransa, İtalya, Portekiz, İsveç, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya ve Finlandiya’nın katılımıyla kutlandı. Dünya genelinde kabul gören ‘10.10 Dünya Saatçilik Günü’, İsviçre merkezli ‘World Watch Day Derneği’ tarafından da kabul edildi. Bu daha fazla ülkede ‘Kültürü Taşıyan Saatler’ mottosuyla kutlanacak olan 10.10 Dünya Saatçilik Günü’nün hem sektörümüze hem de saat kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz “dedi.

10.10 Tarihi Sembolik Bir Anlam Taşıyor

Saatlerde akrep ve yelkovanın 10.10 konumunda bulunması, saatçilik dünyasında estetik ve görsel açıdan dikkat çekici bir görüntü oluşturmasıyla öne çıkıyor. Simetrik görünümü nedeniyle 10.10 konumu, saat reklamlarında ve tanıtımlarında da sıklıkla tercih ediliyor.

Saatçilik kültüründe 10:10 konumunun gülen yüz, estetik ve denge gibi kavramları çağrıştırdığı ifade ediliyor. Saat sektöründe 10.10’un sembolik anlamı, Dünya Saatçilik Günü’nün tarih seçiminde de önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. 10.10 Dünya Saatçilik Günü, bu yıl “Kültürü Taşıyan Saatler” mottosuyla Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle saatçilik mesleğinin geleneksel mirasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

