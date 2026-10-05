TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’dan “yabancı dijital platform” uyarısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülecek ‘Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu’ düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzenlemenin, Booking, Airbnb, Expedia gibi yabancı dijital platformlara Türkiye’de şirket kurmadan faaliyet gösterme imkanı tanıyacağını belirten Bağlıkaya, bunun yerli seyahat acentaları açısından haksız rekabet yaratacağını ve turizm gelirlerinin yurt dışına aktarılmasını hızlandıracağını savundu.

Bağlıkaya, düzenlemenin kabul edilmesi halinde Türkiye’deki turizm hareketlerinin kontrolünün yabancı şirketlerin eline geçebileceğini belirterek, “Düzenleme yasalaşırsa ülke turizminin geleceği zarar görür” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB Başkanı, turizmin yalnızca ekonomik değil, stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, “Türkiye için turizm yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir sektör. Bu nedenle sektörümüzün ana oyun kurucularının yerli ve milli olması gerekir. Bu şirketler zaten yurtdışından Türkiye’ye gelen yabancı turistlere hizmet verebiliyor. Bu düzenleme ile ise yabancı dijital ajansların, Türkiye’de şirket kurmadan yurtiçindeki turistlere de hizmet verir duruma gelmeleri mümkün olacak. Bunun gerçekleşmesi halinde yurtdışından gelecek turistin artacağı gibi yanlış bir kanı söz konusu” dedi.

“Yerli acentalar haksız rekabetle karşı karşıya kalacak”

Bağlıkaya'ya göre düzenlemenin yürürlüğe girmesi, Türkiye'de yıllardır faaliyet gösteren ve mevcut mevzuatın getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getiren seyahat acentalarıyla yabancı dijital platformlar arasında eşitsiz bir rekabet ortamı yaratacak.

Bağlıkaya, seyahat acentalarının turizm ekosistemindeki rolüne dikkat çekerek, “Yerli ve milli seyahat acentalarımız, turist ile hizmet sağlayıcı arasında aracılık yapmanın çok ötesinde anlam ve önem taşıyan yönleri var. Türkiye'nin turizm ekosisteminin içinde istihdam oluşturan, vergi ödeyen, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan ve turizm gelirlerinin Anadolu'nun dört bir yanına yayılmasına önemli katkılar sunan seyahat acentalarımız hayati bir rol üstleniyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yabancılar Türkiye’de şirket kurmadan faaliyet gösterecek”

Bağlıkaya, düzenlemenin yurt dışında kurulu dijital platformlara Türkiye’de şirket kurma zorunluluğu olmadan konaklama hizmetlerinin ticareti ve rezervasyon işlemlerinin yanı sıra uçak bileti satışlarını da doğrudan gerçekleştirme imkânı tanıyacağını söyledi.

Söz konusu düzenlemenin mevcut kanunlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bağlıkaya, “Yabancı dijital platformlar 2027 yılı başından itibaren uygulanacak olan yüzde 2,5 oranındaki dijital hizmet vergisi ile vergisel anlamda çok büyük bir avantaj yakalayacaklar” dedi.

Bağlıkaya, yabancı platformların Türkiye pazarındaki ağırlığının artmasının turizm gelirlerinin ülke dışına aktarılmasını hızlandırabileceğini belirterek, “Bu platformların Türkiye pazarındaki ağırlığının artması, turizm gelirlerinin yurt dışına aktarılmasını hızlandırırken kamu gelirleri açısından da ciddi kayıplara zemin hazırlayacak” diye ekledi.

Otellerin yabancı platformlara bağımlılığı artabilir

Düzenlemenin yalnızca seyahat acentalarını değil, otelleri ve diğer turizm işletmelerini de etkileyebileceğini belirten Bağlıkaya, yabancı platformlara artan bağımlılığın komisyon ve hizmet bedelleri yoluyla Türkiye’den daha fazla kaynağın çıkmasına neden olabileceğini söyleyerek, “Seyahat acentalarının kapanmasıyla oluşacak zarar da çok daha büyük olacak” dedi.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde yerli seyahat acentalarının ekonomik varlığının ve sektördeki istihdamın risk altına gireceğini savunan Bağlıkaya, “ 17 bin seyahat acentası var. Elde edilmesi planlanan gelirin yanında seyahat acentalarının kapanmasıyla oluşacak zarar ve vergi kayıpları çok daha büyük olacaktır. Bunun yanında getirilmek istenen kanun, sadece seyahat acentalarının ekonomik varlığını değil, sektörde çalışan on binlerce kişinin istihdamını ve ailelerinin geçimini de riske sokacak” şeklinde konuştu.