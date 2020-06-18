Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, 2020 ilk çeyrekte satışlarını geçen yıla göre yüzde 26 yükselttiğini açıkladı. Yükselişin ikinci çeyrekte de yüzde 28 ile devam etmesi bekleniyor. Facebook hisseleri ise yüzde 7’nin üzerinde yükseldi.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

İlk çeyrekte Facebook’un geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 17,7 milyar dolara çıktı. Online müzik dinleme platformu Spotify, ilk çeyrekte paralı abone sayısını 130 milyona çıkardı. Netflix ise ilk üç ayda platforma yaklaşık 16 milyon yeni abonenin geldiğini açıkladı. Bu rakam yılbaşında konulan hedefin tam iki katı…

ZENGİNLER LİSTESİ DEĞİŞECEK

Bu dönemde, hayatımıza giren ilk kavram ‘korona’, İkincisi de şüphesiz ‘yeni dünya’… Covid-19 ‘yeni dünya’nın oluşmasında baş aktör olur mu bilinmez ama tüketim alışkanlıklarını baştan sona yeniden şekillendirdiği ortada.

Üstelik bu salgının bir gündem olarak kalmayacağı, oluşturduğu yeni düzenin devamının geleceğini tahmin etmek zor değil. Bu yeni düzende ise karşımızda geçmiş alışkanlıklarını bir yana bırakan yeni bir tüketici kitlesi bulunuyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizde en çok iş yapan girişimlerden Getir’in kurucusu Nazım Salur’un “18-45 yaş arası olan ortalama kullanıcı yaşı 70’e kadar çıktı” açıklaması bile değişimin tek başına kanıtı.

Yemeksepeti’nden Banabi’ye, Alibaba’nın adeta bugünleri öngörüp satın aldığı Trendyol’dan Hepsiburada’ya, korona sınavından başarıyla geçen telekom şirketlerinden finans kuruluşlarına kadar uzanan bir liste var önümüzde.

Tüm bunlar dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yakın zamanda ‘en zenginler’ ve ‘en büyükler’ gibi tüm listelerin baştan aşağı değişeceğinin sinyallerini veriyor.

KAZANAN KİM OLACAK?

Uzmanlara göre, internete ve teknolojiye yatırım yapan, online satışlar konusunda çalışmalara hız veren ve ihtiyaçlara odaklanan markalar, korona döneminin ‘kazananlar kulübü’nü oluşturacak.

Bu şirketlerden biri de Kiğılı. Korona öncesinde de e-ticaret kanalının en yüksek satış rakamlarına ve ciroya ulaşan satış kanalına dönüştüğünü söyleyen Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, korona sürecinde online hizmetlerini artıran markaların başında geldiklerini belirtiyor.

Bunda bugüne kadar elde ettikleri lojistik güçlerinin de katkısı olduğunu ifade ediyor. Suerdem, bu konuda şunları söylüyor: “Hatta Anadolu’da tüketicilerimiz mağdur olmasın, lojistik gücümüzden tüm tüketiciler farklı alanlarda da faydalansın diyerek, evde ihtiyaç duyulan tüm ürünlere bu süreçte e-ti-caret sitemizde yer verdik.

Bu salgınla birlikte şirketler nezdinde dijitalleşme ve e-ticaret gündem olmayı sürdürecek. Önümüzdeki dönemde ‘omnichannel pazarlama’nın önemi daha da artacak.”