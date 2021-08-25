Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Bu süreçte, özel şirketler de başta dijital medya olmak üzere itibar savaşı verdi. Sınıfı geçenler çoğunlukta. Bu toplumsal krizi yok sayanların ise vay haline…

Antalya Manavgat’ta başlayan ardından tüm ülkeyi saran orman yangını felaketleri içimizi de yakarken, tüm gözler kamu kuruluşlarının yanı sıra özel şirketlere döndü.

Bu ve benzeri toplumsal kriz zamanlarında artık şirketler iletişim dilini tekrar tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini, atılacak her adımın farklı tepkilere yol açabileceğini çok net bir şekilde biliyor.

Öyle ki bırakın toplumsal duyarlılıklara ve krizlere saygı göstermeyi ve iletişim dozunu ayarlamayı, krizlere tepkisiz ve sessiz kalmak dahi şirketler için itibar ve tüketici sadakatini kaybetmelerinin en basit yolu.

Dijital medyanın da gücüyle artık şunu çok daha rahat ifade etmek mümkün; tüketici vicdansız markayı anında ‘kara liste’ye alırken, bu şirketlere kolayca sırtını dönebiliyor.

FİDAN REKABETİ

Bir taraftan yangınların bir an önce sonlanmasını dilerken, bu en basit pazarlama ve iletişim dersini de canlı canlı yaşama imkanımız oldu. Başta kaybedilen ormanlık bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için harekete geçen iş dünyası, afet bölgelerine diğer destekler için de adeta sıraya girdi.

1 milyon TL bağışlayan Trendyol’u, 500 bin fidan bağışıyla Koç ve 1 milyon fidan bağışıyla Sabancı Topluluğu takip etti. Tosyalı Holding 100 bin fidan sözü verirken, Borusan 177 bin tohum topu atışı gerçekleştireceğini duyurdu. TEMA Vakfı’nın çağrısına sessiz kalmayanlar arasında Dardanel, Sütaş, LC Waikiki, Adil Işık, FLO, Beymen, Metro Türkiye ve daha niceleri vardı.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hem fidan bağışı hem maddi destekte bulunurken, TOBB 5 mil-

yon TL destek açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ise yangın nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlara fidan dikimi için seferberlik başlattı.

İHTİYAÇ YARDIMI

Destekler fidanlarla sınırlı kalmadı üstelik. Şirketler, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya özen gösterdi. Bunun güzel örneğini verenlerden biri ise Çağdaş Holding oldu. TEMA Vakfı’na 1 milyon TL bağışlayan holding, faaliyetini sürdürdüğü Bodrum’da 270 beton mikseriyle yangın söndürme çalışmalarında bizzat yer aldı.

Antalya merkezli havayolu şirketi SunExp-ress ise battaniyeden hijyen kitine kadar birçok ihtiyaç malzemesini tedarik etti. Migros ise ihtiyaç malzemelerini gerekli tüm bölgelere teslim etti.

TEMA aracılığıyla bin 968 adet fidan bağışında bulunduklarını belirten İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, yeni bağış ve iş modelleriyle tüketicilerde farkındalığı yükseltecek çalışmalar yapmayı planladıklarını söylüyor.

Türk Kızılay’ı ile birlikte hareket ettiklerini dile getiren Gültepe, “İçerisinde yüzlerce yatak, yastık ve yorgan; on binlerce hijyenik maske bulunan yardım aracımız yola çıkıyor” diyor.

İLETİŞİM İMTİHANI

Sabancı Topluluğu, 500 hektar arazinin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başlayacağını ve beş yıl boyunca 1 milyon fidan ekeceğini açıkladı.

Carrefoursa, Manavgat ve Akseki’de bölgedeki kamu kurumlarına su, gıda ve hijyen malzemesi dağıttı. Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim ise Adana ve çevresindeki müşterilerinin elektrik fatura ödeme tarihlerini üç ay vade ile erteleme karar aldı.

Tüm bu şirketler ve onların yaptıkları sadece ilk çırpıda aklımızda kalanlar… Yangın felaketinden birçok kurum ve kuruluş zayıf not alsa da Türkiye’nin önde gelen şirketleri bu imtihandan en azından iletişim alanında sınıfı geçti.