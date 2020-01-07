Reklamcılar 2020’de hedefi büyütecek
Medya ve reklam yatırımlarının 2019’u yüzde 2-3 oranında büyümeyle kapatacağı öngörülüyor. 2019’da 8,6 milyar TL’lik hacme ulaşacağı tahmin edilen sektör, 2020 yılında ise hedef büyütecek. Medya ve reklam yatırımlarının 2020’de yüzde 15 büyümesi bekleniyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Reklamcılar Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği’nin (MMA) yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileriyle hazırlayarak açıkladıkları veriler bu yıl ilk kez bir araya getirildi.
Sektör derneklerinin Deloitte işbirliğiyle hazırladığı Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, 2019 yılının ilk altı ayında medya yatırımları 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 düşerek 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti.
Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 1 milyar 80 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları ise 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Son aylardan gelen sinyallere bakıldığında, 2019 yılında sektörde önceki yıla oranla yüzde 2-3 büyüme gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ama nominal veriler üzerinden hesaplanan bu büyüme veriler enflasyondan arındırıldığında reel olarak küçülmeye dönüyor. Sektörün yıl sonu yatırım beklentisi ise 8,6 milyar TL.
2020 BEKLENTİSİ
Ülke bazında karşılaştırmalara bakıldığında Türkiye’deki durum daha kötü görünüyor. Mesela İsveç’te nüfus 9,9 milyon iken reklam yatırımı 3,8 milyar doları buluyor. İsrail’in nüfusu 8,4 milyon iken reklam yatırımı 1,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
İki yıldır Türkiye’de reklam sektörünün kan kaybettiğini vurgulayan sektör temsilcileri, “81 milyon nüfusu olan ülkemizin yatırım potansiyeli en azından bugünkünün 2 katıdır” diyor.
Olumsuz havaya rağmen sektör 2020 için yüzde 15, 2021 yılı içinse yüzde 15 ve üstü büyüme hedefliyor. Bu büyümenin de sadece fiyat arttırma ile düşünme kısırlığına düşmeden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
EN BÜYÜK PAY TV’NİN
İlk altı aylık verilere göre 2019’da medya yatırımlarında en büyük pay yine televizyonun oldu. Yüzde 48,1’lik pay ile birinci olan televizyonu yüzde 31 ile dijital mecralar izledi. Üçüncü sırada yüzde 9,1 ile açıkhava yer aldı.
Yüzde 30.9 gerileyen basın, 6.8’lik pay alabildi. Tüketici davranışı ile beraber sosyal medyanın ve internetin etkin olarak kullanımının etkisiyle ilk altı ayda dijitalde ise yüzde 10,8’lik artış kaydedildi.
Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, reklam sektörünün ekonomiye paralel olarak büyümesi için gerekli çalışmaları hayata geçirdiklerini ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtiyor. İkiler, ekonomi paralelinde reklam yatırımlarının da daha iyi olduğu ve sağlıklı
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