71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini hayata geçiren PepsiCo, Bilim Kızları Akademisi Projesi ile önemli bir küresel meselenin daha çözümüne katkıda bulunuyor.

Proje ile bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız çocuklarının daha fazla yer alması için farkındalık yaratılarak STEM alanlarına katılımda oluşan toplumsal cinsiyet açığının kapanmasına katkıda bulunulması amaçlıyor.

Altı ilde 15 okulla yola çıkan proje ile 200 kız öğrenciye TEV üzerinden burs verilmesi sağlanırken; STEM alanlarında kız öğrencilere, eğitimden mentorluğa kadar uzanan birçok başlıkta destek verilecek.

Şirkete alınacak stajyerlerin de yüzde 30’u Bilim Kızları Akademisi bursiyerleri arasından seçilecek.

UNESCO’nun 2021 Bilim Raporu’na göre dünya çapında STEM alanını seçen kadınların oranının sadece yüzde 33 olduğunun altını çizen PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel; “STEM eğitimine eşit erişim, refahın eşit paylaşımı ve yoksulluğun azaltılması açısından çok kritik bir önem taşıyor.

UNDP’nin verilerine göre, Türkiye’de STEM alanlarından mezun olanlar arasında kadınların oranı yüzde 34,7. Üniversite yerleştirmelerinde ilk binde yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanlarına yerleşme oranı erkeklerde yüzde 81,3, kızlarda ise yalnızca yüzde 18,6 civarında” diye anlatıyor.