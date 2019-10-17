‘Tarladan Eczaneye’ misyonuyla üretiyor
Zade Vital, sağlık alanında son beş yılda 40 milyon Euro’luk AR-GE ve ÜR-GE yatırımı yaptı. Şirket, bu çerçevede bugüne kadar 45 bitki, meyve ve tohum üzerinde çalışmalar yürüttü. Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil, “Bu sayıyı 200’e çıkaracağız” diyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Reçetesiz ilaç sektörü (OTC), nüfusun artması, bilim ve teknolojinin gelişmesi ve taleple birlikte son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Pazarın bu denli büyümesinde tüm dünyada ve Türkiye’de hızla artmakta olan ‘sağlıklı yaşam/wellness’ trendinin etkisi büyük.
Dünyada halen 300 milyar dolar olan reçetesiz ilaç sektörünün büyüklüğünün, teknoloji, AR-GE alanındaki gelişmeler, nüfus artışı ve nüfus yaşlanması göz önüne alındığında, 2024 yılında 491 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Bu sektörde faaliyet gösteren yerli şirketlerden Zade Vital’in genel müdürü K. Taha Büyükhelvacıgil, Türkiye’deki OTC pazarının ise yaklaşık 4 milyar TL gibi bir büyüklüğe sahip olduğunu belirtiyor. Zade Vital, önümüzdeki dönemde küresel platformdaki ürün çeşitliliğini arttırmayı planlıyor.
Büyükhelvacıgil, “Yemeklik bitkisel sıvı yağ üreticilerinden Helvacızade Grubu olarak, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ‘Tarladan eczaneye’ misyonuyla 2012 yılında Türkiye’nin ilk global sağlıklı yaşam markası Zade Vital’i pazara sunduk.
Ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen ve etkinlikleri bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi bitkilerini katma değerli, yenilikçi, sağlıklı yaşam ürünlerine dönüştürüyoruz” diyor.
ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ
Bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Zade Vital, Türk tohumlarına karşı olan sorumluluğu ile çiftçilerin ihtiyaç duydukları hammadde üretimini destekliyor. Bunun için hammadde yetiştiren çiftçilerle doğrudan temas kuruyor.
Marka, çiftçilere tarım sektöründeki desteklerin yanı sıra üretim ağlarını kuvvetlendirmeleri için farklı eğitimler de veriyor. Grup tarafından sağlık alanında son beş yılda gerçekleştirilen AR-GE ve ÜR-GE yatırımının toplam tutarı 40 milyon Euro’yu buluyor.
Zade Vital, Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile birlikte ülkemizde yetişen endemik bitkiler üzerinde çalışarak sanayi-üniversite işbirliğini de destekliyor.
Taha Büyükhelvacıgil, şirketin çalışmaları kapsamında Türkiye’deki 45 tıbbi bitkinin doğal sağlık destek ürünü haline gediğini ifade ediyor.
Büyükhelvacıgil, sözlerine şöyle devam ediyor: “Henüz yedi yıllık bir geçmişi olan Zade Vital’in GMP standartlarında ürettiği sağlıklı yaşam ürünleri, bugün beş kıtadaki 15 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Bu ülkeler arasında, sağlıklı yaşam alanında dünyanın en büyük pazarı olan ABD de var.
Dünyanın en büyük online platformu Amazon aracılığıyla ABD ve Latin Amerika’da ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. 2023 yılına kadar 200 yeni Türk bitkisini daha sağlık ürünü formunda ülkemize sunmayı ve ihraç etmeyi hedefliyoruz.”
Zade Vital, uluslararası operasyonlarını 2018 yılında ABD Chicago’da kurulan Zade Global ile yürütüyor.
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