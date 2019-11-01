Akbank’tan ekonomiye destek sürüyor
Akbank, 2019’un dokuz ayında Türkiye ekonomisinin gelişimine 259 milyar TL kredi desteği sağladı.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, toplam mevduatın 236 milyar TL’ye, aktiflerin 379 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.
Binbaşgil, “Yüzde 19,5’lik çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine destek olduk. 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde ettik” dedi.
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