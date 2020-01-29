Yılın mobil uygulaması Vodafone’dan
Vodafone Yanımda uygulaması, internet ve teknoloji dünyasının en prestijili ödülleri arasında gösterilen Webrazzi Ödülleri’nde “2019 Yılının Mobil Uygulaması” seçildi.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Hedefimiz, müşterilerimizin, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak” dedi.
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